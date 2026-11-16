Jones reagoval na prohru Hokita na UFC 334 a všiml si vzorce. Každý, kdo mě pomlouvá, vzápětí prohraje

V hlavním zápase UFC 334 v newyorské Madison Square Garden odvedl francouzský šampion těžké váhy (do 120,2 kg) Ciryl Gane pětikolovou dřinu, soupeře porazil jednomyslným rozhodnutím rozhodčích a titul si nechal. Americké zdroje uvádějí datum 14. listopadu 2026, pro českého diváka šlo o noc na 15. listopadu. Nejvíc pozornosti ale strhl muž, který v největší světové organizaci UFC naposledy nastoupil v listopadu 2024. Jon Jones, bývalý šampion polotěžké váhy (do 93 kg) i těžké váhy, poslal na sítě pár slov o trenérech a k nim jedno obecné pravidlo o lidech, kteří o něm mluví špatně. Redakce MMAmag k tomu dohledala, co sám Jones o stejném zápase říkal měsíc předtím, a prošla jeho dřívější kritiky ve výsledkových databázích.
Jones nečekal ani na konec pozápasového rozhovoru
Reakce přišla hned po vyhlášení výsledku. K videu na Instagramu Jones připsal popisek „Stejní trenéři, jiné výsledky.“ a v záznamu dodal: „Dej tu ruku dolů, Hokite. Dobrá práce, Francouzi!“ Na síti X pak přidal tezi, ze které si udělal osobní folklór: „Bratře, vím, že je to ta nejšílenější náhoda. Skoro každý bojovník, který o mně mluví sprostě, pak prohraje další zápas. Přísahám, že to tak chodí léta. Divné.“ A dovětek: „Nebudu lhát, docela se mi to líbí.“
Doslovné znění obou příspěvků z 15. listopadu 2026 redakce MMAmag porovnala v textech serverů Sherdog, Complex a Bleacher Report. Josh Hokit, americký bojovník těžké váhy, mlčet nevydržel: podle Sherdogu odpověděl ostrým osobním příspěvkem, jehož výrazy redakce MMAmag nepřebírá. Aby narážka o trenérech dávala smysl, je potřeba vrátit se k Hokitovým pěti kolům a k jedné Jonesově noci z března 2023.
Titulový zápas, který Jonesovi nahrál na smeč
Gane zvítězil jednomyslným rozhodnutím rozhodčích a všechny tři karty podle oficiálních bodovacích lístků UFC zněly 48–47. Hokit šel do zápasu s bilancí 10-0 a odešel jako 10-1. Gane má podle Sherdogu po obhajobě 15 výher a 2 prohry, přičemž jeho profil na témže serveru eviduje navíc jeden zápas bez vítěze. Vazbu na akademii Jackson-Wink v Albuquerque mají Jones a Hokit, Gane patří podle Sherdogu k pařížské MMA Factory. Jones tedy netrefil Ganea, ale vlastní tělocvičnu.
Ve výsledcích nevadské komise ze 4. března 2023 redakce MMAmag dohledala řádek, který ten posměch živí: Jones tehdy Ganea na UFC 285 porazil gilotinou v čase 2:04 prvního kola a vzal si uvolněný titul těžké váhy.
|Údaj
|Jones – Gane (UFC 285)
|Hokit – Gane (UFC 334)
|Datum
|4. března 2023
|14. listopadu 2026 v USA
|Výsledek
|výhra Jonese submisí
|výhra Ganea na body
|Čas v kleci
|2:04
|25:00
Zbývá jediné, co Jones nedoložil: jestli jeho kritici opravdu prohrávají, nebo si pamatuje jen ty případy, které se mu hodí.
Kletba pod lupou výsledkových tabulek
Redakce MMAmag proto prošla datované výroky Jonesových kritiků a jejich nejbližší zápasy ve výsledkových databázích. Quinton Rampage Jackson řekl 19. září 2011 serveru MMA Fighting, že k Jonesovi nemá respekt, a vzápětí s ním na UFC 135 prohrál submisí. Rashad Evans 28. července 2011 témuž serveru oznámil, že Jonese nemá rád, a na UFC 145 s ním prohrál jednomyslným rozhodnutím. Dominick Reyes podle profilu UFC z roku 2024 dlouho tvrdil, že Jonese porazil, a svůj další zápas s Janem Blachowiczem prohrál. Jenže Tom Aspinall, jeden z nejhlasitějších Jonesových kritiků, má další dohledaný výsledek proti Ganeovi na UFC 321 veden jako no contest, tedy zápas bez vítěze. Vzorek je malý a sám Jones mluví o náhodě, ne o statistice.
Silnější je jiné srovnání. V rozhovoru pro pořad The Schmo Jones 13. října 2026 podle Sherdogu řekl, že „Hokit klidně může vyhrát“, a zároveň dodal, že výhry Ganea dělají jejich značce dobře. O měsíc později z téhož zápasu udělal důkaz vlastní neomylnosti. Zbývá otázka, co z toho má muž bez jediného zápasu v kalendáři.
Nejhlasitější muž těžké váhy nemá v kalendáři jediný zápas
KOMENTÁŘ Jones skončil s bilancí 28-1 a jedním zápasem bez vítěze, konec kariéry oznámil šéf UFC Dana White 21. června 2025 v Baku. Od té doby řídí debatu o těžké váze zadarmo. Bez vážení, bez soupeře, bez rizika. Jeden příspěvek přebil titulovou obhajobu i vyrovnané karty 48–47.
Dá se namítnout, že si to po takové kariéře zaslouží. Jenže kletba funguje jen jedním směrem: prohry kritiků si Jones počítá, vlastní nedotažené zápasové linie ne. Nový zápas po UFC 334 nikdo neoznámil, MMA Fighting v říjnu 2026 psalo jen o otevřených dveřích a o tom, že Jones zůstává v programu dopingových kontrol. Kletba je marketing muže, který už nemusí vyhrát jediný zápas, aby vyhrál celý večer.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka