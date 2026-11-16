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Jones reagoval na prohru Hokita na UFC 334 a všiml si vzorce. Každý, kdo mě pomlouvá, vzápětí prohraje

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Gane si v New Yorku uhájil pás, jenže nejsledovanější reakci té noci nenapsal nikdo z klece. Jon Jones mluví o kletbě, která prý dopadá na jeho kritiky. Sedí to?
Jones reagoval na prohru Hokita na UFC 334 a všiml si vzorce. Každý, kdo mě pomlouvá, vzápětí prohraje

Jones reagoval na prohru Hokita na UFC 334 a všiml si vzorce. Každý, kdo mě pomlouvá, vzápětí prohraje

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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