Simona Krainová naběhá 2 000 km za rok a vstává ve čtyři ráno. „Nejsem Terminátor, jen jsem odmítla složit zbraně," říká v 53 letech

Když polonahá Simona Krainová před pár dny otevírala velkou módní show Osmana Laffity v pražských Letňanech, komentáře se točily kolem jednoho: jak je možné, že žena v třiapadesáti vypadá takhle. VIPŽivot zaznamenal, že odpověď není v genetice ani v nalíčení na jednom večeru.
Je v budíku nastaveném na 4:30, v tisících kilometrech naběhaných za rok a v rozhodnutí, že menopauza není důvod k rezignaci. Na svém Instagramu to po přehlídce shrnula jednou větou: nechce kapitulovat před představou, že po padesátce už tělo nemůže fungovat dobře. A svá slova dokládá čísly, která stojí za rozbor. Dva tisíce kilometrů a co se za nimi skrývá
Číslo „téměř 2 000 km běhu za rok“ není marketingový slogan. Krainová ho ve svých veřejných vyjádřeních doplňuje dalším objemem: 75 kilometrů ve vodě, eliptický trenažér, posilování, dvacet minut cviků na břicho po každém tréninku a pravidelný plank. Dohromady jde o
tréninkový objem, který by lecjaký amatérský triatlonista označil za solidní sezonu. Proč budík na 4:30? V Dubaji, kde žije, je to prostá fyzika, teplota. Kdo chce běhat venku, musí stihnout kilometry před východem slunce, než se vzduch zahřeje na hodnoty, při kterých se běh mění v přežívání. Po návratu domů následuje matcha a dvě vejce, pak teprve začíná rodinný a pracovní den.
Krainová veřejně sdílí tři metriky: VO₂max 49 (z prstenu Oura), „metabolický věk 24,9″ (z přístroje InBody) a kardiovaskulární věk o 9,5 roku nižší, než odpovídá jejímu biologickému věku. Zní to impozantně. Ale co to vlastně znamená? Začněme tím nejprůkaznějším. Maximální
spotřeba kyslíku je zlatý standard měření kardiovaskulární zdatnosti. Podle referenčních dat FitnessNorms je medián pro ženy ve věku 50–59 let pouhých 23,1 ml/kg/min. Hranice „nadprůměrné“ začíná kolem 27,3, pásmo „excellent“ kolem 35,3. Hodnota 49 je tedy obdivuhodná. Zbylé dva parametry jsou spíš jen zajímavý indikátorem, které tak průklaznéí nejsou. Ale jako střípky do mozaiky ano. Menopauza jako motor, ne brzda
Nejzajímavější vrstva jejího příběhu není tréninkový objem. Je to způsob, jakým veřejně rámuje menopauzu. Tam, kde řada žen slyší „už je pozdě“, ona říká: chci nejdřív zjistit, co moje tělo ještě dokáže. Ve svých vyjádřeních mluví otevřeně o poklesu estrogenu a jeho dopadech na srdce, cévy, mozek, kosti i svaly.
„ napsala na svém instagramovém účtu. Nejsem žádná nadžena ani Terminátor. A menopauzu mám úplně stejně jako miliony dalších žen. Jen jsem odmítla složit zbraně ještě předtím, než zjistím, co moje tělo pořád dokáže,“
Současně opakuje, že bez pohybu hormony nestačí. Tady se její přístup překvapivě shoduje s tím, co říká oficiální český zdravotnický portál
NZIP: životní styl (pohyb, síla, omezení alkoholu) je základ, hormonální léčba může pomoci, ale musí se zvažovat individuálně. Kde se Krainová od standardních doporučení odchyluje, je nadstavba: ájurvédské detoxikační pobyty, jazyk komunity zaměřené na dlouhověkost, nositelná zařízení jako denní zpětná vazba. To už není jádro české medicíny. Ale podcast MenoTalk, který doporučuje a který je dostupný česky na Apple Podcasts, staví právě na rozhovorech s českými odborníky včetně Tomáše Faita. Zdroj fotografie: Nextfoto Co z toho může převzít běžná žena
Buďme féroví k privilegiím. Krainová žije mezi více domovy, může přizpůsobit den klimatu a práci, její životní situace umožňuje trénovat s
intenzitou, která je pro matku s osmihodinovou směnou a dojížděním těžko zopakovatelná. Osobního trenéra jako každodenní podmínku ale ve veřejných zdrojích nezmiňuje; její režim stojí spíš na vlastní disciplíně než na servisním aparátu.
Přenositelné principy existují a jsou překvapivě prosté:
Pravidelný, nerušený slot pro pohyb, ne nutně ve čtyři ráno, ale opakovaně a předvídatelně. Minimum 150-300 minut vytrvalostní aktivity týdně plus posilování alespoň dva dny; to je oficiální české doporučení pro dospělé. Omezení alkoholu: Krainová ho prakticky vyřadila a označuje to za jednu z nejzásadnějších změn. Menší porce, večer lehčí jídla, dostatek bílkovin. Sdílí rámec stravy, ne laboratorně přesný plán. Klidně si dá rohlík s taveným sýrem nebo sushi; nejde o restrikci, ale o konzistentní střídmost. Dlouhodobost nad intenzitou. Viditelné břicho popisuje jako výsledek „pár měsíců dřiny“, ne dvoutýdenní výzvy.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová