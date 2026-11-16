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Simona Krainová naběhá 2 000 km za rok a vstává ve čtyři ráno. „Nejsem Terminátor, jen jsem odmítla složit zbraně," říká v 53 letech

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Její VO₂max 49 překonává i horní hranici pásma „excellent“ pro ženy o generaci mladší. A za čísly stojí rutina, kterou drží den po dni.
Simona Krainová

Simona Krainová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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