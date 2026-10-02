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Adesanya odložil rivalitu stranou. Vettorimu po smrti bratra přeje výhru

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Israel Adesanya s Marvinem Vettorim sváděl jednu z nejostřejších rivalit střední váhy. Před UFC 332 však spor odsunul a po rodinné tragédii svému bývalému soupeři otevřeně přeje vítězství.
Adesanya odložil rivalitu stranou. Vettorimu po smrti bratra přeje výhru

Adesanya odložil rivalitu stranou. Vettorimu po smrti bratra přeje výhru

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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