Dostupné bydlení se stává jednou z klíčových podmínek budoucnosti Pardubického kraje. Na krajské konferenci věnované tomuto tématu to zdůraznil hejtman Martin Netolický, podle nějž jde o faktor, který přímo ovlivňuje schopnost regionů přitáhnout pracovníky a udržet mladé rodiny.
Kraj přitom není zdaleka homogenní. Situace v okolí Pardubic a Chrudimi se výrazně liší od východních periferií, kde se k bytové nouzi přidávají slabé pracovní příležitosti a odliv obyvatel. „Potřebujeme rozumět tomu, co se děje v jednotlivých menších regionech a obcích," zdůraznil Netolický s tím, že souhrnná čísla za velká území nestačí.
Demografické výhledy jsou pro části kraje nepříznivé. Některé oblasti na východě mohou do roku 2040 přijít přibližně o pět až devět procent obyvatel. Hejtman přitom upozornil na mechanismus, do kterého se vylidňující obce snadno dostanou: méně lidí znamená nižší příjmy, menší investiční kapacitu a obtížnější spolufinancování jakýchkoli rozvojových projektů.
Jednou z cest, kterou kraj hodlá prověřit, je přeměna nevyužívaných budov na byty. Obce občas získávají objekty po zaniklých veřejných službách, například po poštách, a hledají pro ně nové využití. „Pro menší obce to může být smysluplná cesta, jak využít majetek, který už mají," uvedl Netolický. Volnočasová infrastruktura sama o sobě odchod lidí nezastaví, pokud v území chybí práce a zázemí pro každodenní život.
Rozvoj bydlení ale naráží i na technické limity. V některých částech kraje kraj jedná s distributory o posílení kapacity elektrické sítě a paralelně podporuje projekty vysokorychlostního internetu v periferních oblastech.
Netolický se vyjádřil i k připravované reformě stavebních úřadů. Rychlejší výstavbu podle něj nezajistí pouhé překreslení organizačního schématu. „Potřebujeme se soustředit na to, co výstavbu skutečně zpomaluje," řekl s tím, že kraj nový systém blokovat nebude.
Průzkum společnosti CEEC Research mezi samosprávami přinesl konkrétní čísla. Kapacitu nájemního bydlení považuje za nedostatečnou 63 procent oslovených obcí a měst. Jako hlavní překážku uvádí 67 procent z nich nedostatek financí, 45 procent pak chybějící vhodné pozemky či objekty a stejný podíl poukazuje na nestabilní pravidla veřejné podpory. Celých 69 procent zástupců samospráv z Pardubického kraje označilo za prioritu dostupné nájemní bydlení pro středně příjmové domácnosti, což je nejvyšší podíl ze všech krajů.
Samotná výstavba přitom za celostátním průměrem zaostává. V prvním pololetí roku 2026 se v kraji zahájila výstavba 864 bytů, tedy 1,6 bytu na tisíc obyvatel, zatímco celostátní průměr dosáhl 2,1. Dokončeno bylo 639 bytů, meziročně o osm procent méně.
Zdroj: Pardubický kraj