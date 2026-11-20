Když si někdo objedná pět metrů štípaného dřeva a po vyložení ho poctivě srovná do dřevníku, často mu zůstane menší hráň, než čekal. Prostorový metr totiž není kubík a v sypaném nákladu tvoří skutečné dřevo podle délky polen jen zhruba 0,4 až 0,5 metru krychlového, kdežto v rovnaném kolem 0,7. Zbytek zabírá vzduch mezi poleny, který při skládání zmizí. V roce 2026 navíc palivové dřevo oproti loňsku zdražilo místy až o pětinu, takže rozdíl mezi jednotkami dělá na celé fůře tisíce korun.
Stejný rozměr hromady skrývá různé množství dřeva
V lesnictví a obchodě se dřevem znamená slovo kubík jeden metr krychlový plné dřevní hmoty bez jakýchkoli mezer, tedy plnometr se zkratkou plm. Takto se měří hlavně surová kulatina. U naštípaných polen se používají prostorové metry, které vyjadřují vnější rozměr krychle o hraně jednoho metru i se vzduchem mezi jednotlivými kusy. Proto pět prostorových metrů z korby nikdy nedá pět kubíků dřeva.
Když jsou polena pečlivě vyskládaná na paletě nebo v hráni, mluví se o prostorovém metru rovnaném, značeném prmr. V takové krychli je zhruba 0,7 metru krychlového dřeva. Naopak u prostorového metru sypaného, tedy prms, leží polena volně naházená a nechávají mezi sebou velké dutiny, takže skutečného dřeva je v něm podle délky kusů jen zhruba 0,4 až 0,5 metru krychlového.
Kratší polena se na korbě usadí těsněji, proto pětadvaceticentimetrové kusy dávají kolem 0,5 kubíku, třiatřiceticentimetrové kolem 0,45 a padesáticentimetrové jen kolem 0,4 kubíku. Odborné tabulky uvádějí i širší rozpětí podle tvaru a zakřivení polen, všechny přepočty jsou proto vždy odhadem.
|Jednotka
|Zkratka
|Podíl dřeva
|Kolik odpovídá 1 plm
|Plnometr (pevný metr)
|plm
|100 %
|1,00 plm
|Prostorový metr rovnaný
|prmr
|zhruba 70 %
|1,43 prmr
|Prostorový metr sypaný
|prms
|asi 40 až 50 %
|asi 2 až 2,5 prms
Levnější sypaný metr často vyjde dráž
Rozdíl mezi jednotkami je znát hlavně na účtu. Nejvíc letos podražilo suché tvrdé dřevo a předseda klastru Česká peleta Vladimír Stupavský pro ČTK uvedl, že cena dřeva, pelet i briket je o 20 i více procent vyšší než loni a že během zimy tradičně dál roste. Štípané tvrdé dřevo, tedy buk nebo dub, se prodává zhruba za 1 600 až 2 500 Kč za sypaný metr podle délky polen, měkké ze smrku nebo borovice za 1 200 až 1 900 Kč.
Jak velký rozdíl udělá samotná jednotka, je vidět na jednoduchém srovnání. Rovnaný metr za 1 500 Kč vychází přibližně na 2 140 Kč za kubík skutečného dřeva. Sypaný metr polen o délce 33 centimetrů za stejných 1 500 Kč ale vyjde asi na 3 330 Kč za kubík. Levnější cenovka za sypaný metr tak často znamená dražší dřevo a jednotlivé nabídky má smysl porovnávat až po přepočtu na plný kubík.
Kdo chce zjistit skutečnou cenu za kubík u konkrétní nabídky, může si ji spočítat v kalkulačce.
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Mokré dřevo hřeje jen z poloviny
Kromě samotného objemu rozhoduje o hodnotě fůry vlhkost. Čerstvě vytěžené dřevo má kolem 50 % vody a při spalování hřeje zhruba o polovinu méně než dřevo vysušené na 15 až 20 %, protože velká část energie padne na odpaření vody. Syrová dodávka je proto také výrazně těžší a kupující spolu se dřevem platí i za vodu. Jeden kubík vysušeného buku váží podle tabulek TZB-info 670 kilogramů, u čerstvě vytěženého s poloviční vlhkostí ale hmotnost stoupá na 1 116 kilogramů.
Aby dřevo dosáhlo správné vlhkosti pro topení v kamnech, potřebuje pod střechou při přirozeném provětrávání čas. U měkkého dřeva trvá vysychání kolem jednoho roku, u tvrdého zhruba rok a půl až dva roky. Pomáhá včasné nařezání, rozštípání na menší polena i uložení s odstupem od vlhké země tak, aby kolem hráně volně proudil vzduch a nic ji neprodyšně nezakrývalo. Suché poleno má na koncích znatelné trhliny, kůra se od něj snadno odděluje a při klepnutí dvou kusů o sebe zazní jasný zvonivý zvuk, nikoli tupé bouchnutí.
Přeměření hráně ukáže skutečný objem
Když hromada sypaného dřeva zmizí ze dvora do dřevníku, její vnější objem se po ručním srovnání zmenší zhruba o třetinu. Dřevo se nikam neztratilo, jen z hromady ubyl vzduch, který tvořil část volně loženého nákladu. Přesnější představu o skutečném množství paliva proto dá až vyskládaná hráň, u níž stačí vynásobit délku, výšku a hloubku odpovídající délce polen.
U hráně dlouhé 4 metry, vysoké 1,5 metru a hluboké 0,33 metru činí vnější objem 1,98 rovnaného metru, což po vynásobení koeficientem 0,7 odpovídá přibližně 1,38 kubíku dřeva. Přeměření hned po vyložení a srovnání má výhodu i v tom, že čerstvější dřevo během jedné sezony mírně sesychá a celá hráň může o pár centimetrů klesnout. Včasné změření tak dává nejpřesnější přehled o tom, kolik paliva domácnost na zimu opravdu dostala.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tzb-info, ceskenoviny, energozrouti).