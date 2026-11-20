Devět osobností z oblasti medicíny, výtvarného umění, filmu, divadla, hudby a sportu převzalo v úterý 19. listopadu 2026 nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. Slavnostní předání se konalo v Horáckém divadle v Jihlavě, medaile laureátům osobně předal hejtman Martin Kukla.
Kraj uděluje kamenné, skleněné a dřevěné medaile od roku 2008. Kamenná je nejvyšším stupněm a náleží osobnostem s mimořádnými dlouholetými zásluhami, skleněná oceňuje výjimečné činy nebo soustavnou práci ve prospěch regionu a dřevěná pak ty, kdo svými úspěchy šíří dobré jméno Vysočiny.
Hejtman Kukla při předávání zdůraznil, že za každým z oceněných stojí „roky poctivé práce, odhodlání a vytrvalosti," a vyjádřil hrdost nad tím, že jejich životní příběhy jsou spojeny právě s Vysočinou.
Kamenné medaile si odnesli tři výtvarníci. Malíř Josef Mathias Minařík, zasvěcující tvorbu krajině Železných hor, vystavoval na více než šedesáti místech doma i v zahraničí a v Heřmani u Jeřišna proměnil zchátralou faru v Galerii mého života. Sklářský umělec Jan Exnar z Havlíčkova Brodu je zastoupen mimo jiné v americkém Corning Museum of Glass a jeho dílo lze najít i v parku Budoucnost v rodném městě. Sochařka Alena Matějka, vyrůstající v Kamenici nad Lipou, pracuje se sklem, žulou i mramorem, v roce 2014 získala zvláštní cenu poroty na prestižní soutěži Coburg Prize for Contemporary Glass a společně s manželem Larsem Widenfalkem připravuje expozici pro nové muzeum skla v pražském Clam-Gallasově paláci.
Skleněné medaile převzali tři laureáti. Primář ortopedického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě Jaroslav Pilný patří k předním českým odborníkům na chirurgii ruky a zápěstí, dlouhodobě spolupracuje s vrcholovými sportovci včetně Martiny Sáblíkové a českých biatlonistů. Operní pěvkyně Kateřina Hebelková z Jihlavy vystupovala na scénách v Mnichově, Berlíně či Linci, zvítězila v operní kategorii Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a ztvárnila role Carmen, Toscy nebo Milady ve Smetanově Daliborovi. Třebíčská rodačka Beata Parkanová, která dospívala v Jihlavě, získala v roce 2022 cenu za nejlepší režii na MFF Karlovy Vary za film Slovo, její snímek Světýlka pronikl do americké distribuce a od konce roku 2025 vede pražské divadlo Viola.
Dřevěné medaile putovaly ke třem osobnostem. Ilustrátor Lukáš Tomek, vystupující jako Luke Tomski, z Nového Města na Moravě se podílel na doprovodných ilustracích k filmu Grandhotel Budapešť a spolupracoval se stanicí Eurosport, nyní z Vysočiny rozesílá autorské plakáty do celého světa. Herec Tomáš Weber z Havlíčkova Brodu se objevil v oscarovém snímku Na západní frontě klid i ve Vlnách Jiřího Mádla, v roce 2025 ztvárnil hlavní roli v nové Zlatovlásce a nové filmy pravidelně přiváží na domácí předpremiéry s dobročinnými aktivitami. Plavkyně Andrea Klementová z Třebíče obsadila v sezoně 2025/2026 třetí místo v celkovém hodnocení Světového poháru žen v zimním plavání a z letošních závodů v Argentině přivezla osm zlatých a dvě stříbrné medaile, přičemž plánuje dokončení prestižní trojkoruny dálkového plavání obeplutím Manhattanu.
Autorem výtvarné podoby ocenění je havlíčkobrodský sochař Radomír Dvořák. Kamenné medaile vznikají ručním opracováním mrákotínské žuly v Lipnici nad Sázavou, skleněné vyrábějí studenti Akademie Světlá nad Sázavou a dřevěné sám Dvořák ze dřeva jeřábu ptačího.
Zdroj: Kraj Vysočina