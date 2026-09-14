Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Vyšší Brod třídí odpad dvakrát lépe než zbytek Česka. V čem tkví tajemství úspěchu?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyšší Brod se stal neočekávaným premiantem v českém odpadovém hospodářství. Zatímco průměrný obyvatel České republiky vyprodukuje ročně 176,8 kilogramu směsného odpadu, ve Vyšším Brodě…
mulltonnen-3979757_1280

mulltonnen-3979757_1280

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Záchranáři na jihomoravských vinobraních řešili přes 130 případů včetně resuscitace a popálenin od fritézy
Záchranáři na jihomoravských vinobraních řešili přes 130 případů včetně resuscitace a popálenin od fritézy
Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí hmyzem, záchranáři řešili v jeden den sedm alergických reakcí
Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí hmyzem, záchranáři řešili v jeden den sedm alergických reakcí

Sobota byla pro moravskoslezské záchranáře náročná, pokud jde o alergické reakce po bodnutí hmyzem. Celkem...

Havlíčkobrodská charita proměnila prázdnou školu v centrum pomoci
Havlíčkobrodská charita proměnila prázdnou školu v centrum pomoci

Budova, která stála prázdná od roku 2009, dostala nový smysl. Oblastní charita Havlíčkův Brod přeměnila...

Liberecký dopravní podnik vypíše zakázku za 289 milionů na opravu tramvajové tratě u nádraží
Liberecký dopravní podnik vypíše zakázku za 289 milionů na opravu tramvajové tratě u nádraží

Liberecký Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) vyhlásil výběrové řízení na stavební...

České Budějovice hospodaří se schodkem 81 milionů, investice překonaly loňské roční výdaje
České Budějovice hospodaří se schodkem 81 milionů, investice překonaly loňské roční výdaje

České Budějovice vykázaly za první pololetí letošního roku schodek 81 milionů korun. Příjmy města dosáhly...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.