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Velká změna v Ústí: ANO po osmi letech končí, vítěz voleb má většinu

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Jedno Ústí má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 22 křesel a radnici povede samo. Primátorem se má stát Tomáš Vohryzka, ANO míří do opozice.
Velká změna v Ústí: ANO po osmi letech končí, vítěz voleb má většinu

Velká změna v Ústí: ANO po osmi letech končí, vítěz voleb má většinu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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