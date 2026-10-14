Velká změna v Ústí: ANO po osmi letech končí, vítěz voleb má většinu

Vítězné Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout bez koaličních partnerů a do čela města má usednout Tomáš Vohryzka. Uskupení má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 22 mandátů, tedy pohodlnou většinu. Ústí nad Labem čeká výrazná změna ve vedení města. Koalice Jedno Ústí, která ve volbách získala nejvíce hlasů, nebude skládat širší povolební koalici a radnici povede samostatně. Kandidátem na primátora je Tomáš Vohryzka, dosavadní ředitel městských služeb a nezávislý lídr vítězného uskupení.
Rozložení sil znamená konec dosavadní vlády hnutí ANO v krajském městě. ANO po osmi letech míří do opozice, kde zasednou také ODS, koalice SPD a Motoristů s podporou Přísahy a Trikolóry a uskupení Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov.
Vítěz voleb spojil sedm stran, hnutí a nestraníky
Jedno Ústí vzniklo před volbami jako široké komunální spojení. Sdružilo PRO!Ústí, Piráty, Zelené, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko, k nimž se přidaly desítky nestraníků. Právě tato šíře se po volbách promítla do výsledku, který uskupení umožňuje obejít se bez dalších partnerů.
Samostatná většina 22 hlasů v zastupitelstvu o 37 členech je pro nové vedení zásadní výhodou. V praxi znamená, že vítěz voleb nebude muset při obsazování rady ani při běžném prosazování programu vyjednávat o většině s opozičními stranami. Zároveň však ponese odpovědnost za vedení města bez možnosti odkazovat na kompromisy s koaličními partnery.
Rada zůstane devítičlenná, město bude mít tři náměstky
Nová rada města má mít stejně jako dosud devět členů. Počítá se se třemi náměstky primátora, z nichž dva budou uvolnění. Uvolněný člen vedení města vykonává funkci v rozsahu odpovídajícím hlavnímu pracovnímu závazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný člen vedení nepobírá plný plat.
První náměstkyní se má stát Karolína Žákovská. Dalšími náměstky mají být Petr Křivan a Zdenka Černá. Uvolněnými radními budou Jan Beneš a Vladimír Kozák, jako neuvolnění radní mají působit Pavel Vlach, Jan Hrouda a Jan Kvasnička.
Složení vedení města tak naznačuje, že Jedno Ústí chce po volebním vítězství rychle přejít od povolebních jednání k ustavení nové radnice. Formálně však musí vše potvrdit až nové zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání.
ANO výrazně oslabilo, část mandátů ztratily i další strany
Největší politický obrat se týká hnutí ANO. V minulém volebním období mělo 13 zastupitelů a radnici vedlo s primátorem Petrem Nedvědickým. Po volbách v roce 2022 se ANO spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. Nyní má hnutí v ústeckém zastupitelstvu šest mandátů.
ODS, která se před čtyřmi lety dostala do zastupitelstva se čtyřmi zástupci a později přišla o jednoho zastupitele směrem ke koalici, získala tentokrát tři mandáty. Koalice SPD a Trikolora měla v předchozím období pět křesel, nyní má dva mandáty. Uskupení Vaše Ústí zůstává na čtyřech zastupitelích.
Část dnešního vítězného bloku navazuje na dřívější zastoupení samostatných subjektů. PRO!Ústí mělo v minulém období osm mandátů, hnutí UFO tři, přičemž jedna jeho zastupitelka později odešla ke koalici. Letos se tyto síly objevily v širším projektu Jedno Ústí.
Jedno Ústí uspělo i v městských obvodech
Výsledek vítězného uskupení se neomezil jen na magistrát. Jedno Ústí vyhrálo také ve třech ze čtyř městských obvodů, konkrétně v Centru, na Severní Terase a na Střekově. V Neštěmicích skončilo druhé, tam zvítězilo Vaše Ústí vedené Yvetou Tomkovou.
Pro obyvatele je důležité hlavně to, že se po ustavení zastupitelstva vyjasní politická odpovědnost na magistrátu i v části městských obvodů. Právě obvody řeší řadu každodenních témat, která se lidí dotýkají přímo v místě bydliště.
Další postup závisí na oficiálním vyhlášení výsledků a na tom, zda je někdo nenapadne u soudu. Pokud se tak nestane, musí se ustavující zasedání nového ústeckého zastupitelstva konat nejpozději 6. listopadu. Teprve tam budou primátor, náměstci a radní zvoleni do funkcí.