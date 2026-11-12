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Vánoce ve znamení premiér. Nova uvede nejoblíbenější českou pohádku posledních let

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Venku sice vládne typicky propršený podzim, Vánoce se ale nezadržitelně blíží. To znamená nejen nějaké ty dárky pod stromečkem, ale také hodně diváků u televizních obrazovek. Prosinec je tradičně tím nejsledovanějším obdobím v roce, kdy jednotlivé stanice vytahují nejen prověřené trumfy, ale i řadu filmových novinek. S jakými tituly přijde během svátků televize Nova?
Vánoce ve znamení premiér. Nova uvede nejoblíbenější českou pohádku posledních let

Vánoce ve znamení premiér. Nova uvede nejoblíbenější českou pohádku posledních let

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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