Vánoce ve znamení premiér. Nova uvede nejoblíbenější českou pohádku posledních let

Venku sice vládne typicky propršený podzim, Vánoce se ale nezadržitelně blíží. To znamená nejen nějaké ty dárky pod stromečkem, ale také hodně diváků u televizních obrazovek. Prosinec je tradičně tím nejsledovanějším obdobím v roce, kdy jednotlivé stanice vytahují nejen prověřené trumfy, ale i řadu filmových novinek. S jakými tituly přijde během svátků televize Nova?
Diváci komerční jedničky si budou filmové dárky vytahovat nejen během svátků, ale už od počátku prosince. Nova nazvala svou programovou nabídku ostatně Propletené Vánoce, což naznačuje televizní nadílku propletenou premiérami, romantickými příběhy, pohádkami, filmovými klasikami i žánrovými tituly z vedlejších kanálů Novy. Hlavním tahákem pak budou premiéry dvou nových českých pohádek – Zlatovlásky a Princezny stokrát jinak.
Nová Zlatovláska, která se objeví na obrazovkách 11. prosince, je modernější a svižnější adaptací pohádkové klasiky, v níž se Jiřík vydává na poměrně výpravnější a akčnější dobrodružství a Zlatovláska v podání Jasmíny Houf je tu aktivnější hrdinkou. I tato verze sklidila u pohádkových příznivců v kinech a na streamu poměrně pozitivní reakce. Princezna stokrát jinak vtrhne na obrazovky o týden později, 18. prosince. Titulní princezna (Ema Businská) zde trpí vzácnou nemocí – pravidelně se totiž probouzí ve zcela jiné podobě. Pokud se do 18. narozenin nevdá a nenajde lásku, zůstane jí tato schopnost navždy. Hrdinný Johan (Filip Březina) to ale nechce nechat jen tak.
Princezna stokrát jinak sice kiny prošuměla, na streamu se ovšem stala obřím hitem a navíc si ji diváci díky hravému humoru, podvracení pohádkových pravidel i skvělému nápadu okolo proměn princezny extrémně oblíbili. Příznivci českých pohádek si titul prakticky zamilovali a jen na databázi Kinoboxu jí zatím dávají 76% hodnocení, což z ní dělá nejlépe hodnocenou českou pohádku dekády. Právě nové hity pak budou na Nově ve vánočním období největším lákadlem.
Od 21. prosince se začne sázet na prověřené jistoty. Vánoční pohádkový maratón zahájí ten den Řachanda, den před Štědrým dnem diváky potěší Nejkrásnější hádanka, na Boží hod Největší dar a na svatého Štěpána Čertova nevěsta. Následovat budou počiny jako Peklo s princeznou, Zakletá jeskyně a před koncem roku samozřejmě dojde i na Mrazíka. Zatímco Česká televize vsadí 24. prosince na novou štědrovečerní pohádku Krakonoš a básník, Nova uvede prověřenou Svěrákovu jistotu Tři bratři, po nichž bude následovat kultovní Láska nebeská.
České i zahraniční pohádky stanice samozřejmě nabídne i během dne, dojde tak např. i na Shreka či Jak vycvičit draka, největší zahraniční premiérou bude 28. prosince třetí Ježek Sonic. První den roku 2027 přivítá Nova komedií Šťastný nový rok a akčňákem Bodyguard na volné noze. Bohatou žánrovou alternativu nabídne stanice na svých kanálech Nova Cinema, Nova Action či Nova Krimi. Novinkami nebude šetřit ani platforma Oneplay. Dorazí Bridget Jonesová: Láskou šílená, Santa je úchyl, Nejtemnější hodina, Teorie všeho či nekorektní Tropická bouře. Navnadila vás Nova svou vánoční nabídkou?
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Zdroj: TV Nova