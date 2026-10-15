Už i rybníkáři mohou ode dneška žádat o podporu na drahou naftu

Už i rybníkáři mohou ode dneška žádat o podporu na drahou naftuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 15.10.2026 05:00
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