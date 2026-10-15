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Už i rybníkáři mohou ode dneška žádat o podporu na drahou naftu

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Ministerstvo zemědělství připravilo dotace pro zemědělské podniky a podniky akvakultury, které zasáhl růst cen pohonných hmot v souvislosti s krizí na Blízkém východě.…
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ryby-pexels-megs-harrison-172083451-11035625

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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