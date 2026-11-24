Cestující v Ústeckém kraji pocítí od nového roku zdražení papírových jízdenek. Tarif Dopravy Ústeckého kraje se mění pravidelně každé dva roky a tentokrát ceny porostou o 4,9 procenta v návaznosti na inflaci. Jízdenky pořízené přes aplikace DÚKapka, IDOS nebo Můj vlak zdražovat nebudou, záměrem je podpořit jejich používání. Třicetidenní jízdenka z Ústí nad Labem do Děčína tak vyjde místo dosavadních 1357 korun na 1426 korun.
Výraznou proměnou projde vlaková doprava na pěti páteřních linkách, kde od 13. prosince, kdy začíná platit nový jízdní řád, přebírá provoz od Českých drah společnost RegioJet. Kontrakt je uzavřen na patnáct let a kraj za něj zaplatí přes 11 miliard korun, přičemž průměrná cena za kilometr činí 222 korun. Na vybraných linkách přibydou spoje nebo se prodlouží trasy, na dvou budou nově nasazeny nízkopodlažní soupravy.
Nové vlaky dodané skupinou Škoda Group nabídnou cestujícím více místa pro kola, zásuvky, wi-fi, klimatizaci, stolky pro práci i defibrilátor. Časem přibudou také kávovary. Manažer vlakového provozu RegioJetu v Ústeckém kraji Peter Hudák potvrdil, že soupravy jsou připraveny. Firma přijala zhruba 200 zaměstnanců, stále hledá přibližně deset procent z plánovaného stavu. „Rádi přivítáme i kolegy z Českých drah," uvedl Hudák. Dokončuje se rovněž příprava na výstavbu vlakového depa v Ústí nad Labem, pozemky pro něj RegioJet již vlastní. První soupravy na lince U1 jezdí od července, od prosince budou nasazeny na všech pěti linkách.
Radní pro dopravu Tomáš Rieger z ODS označil nástup nového dopravce za výrazné zlepšení komfortu pro cestující. Aplikace DÚKapka dostane nové funkce, studenti s ISIC kartou si vše vyřídí online a nově bude možné rezervovat místa na adventních plavbách, které startují tuto středu. Přes aplikaci nakupuje jízdenky přibližně pětina cestujících a jejich počet roste, tržby se zvyšují i přesto, že jízdné se v uplynulých dvou letech neměnilo. Počty cestujících nyní přesahují předpandemické hodnoty.
Na trase z Děčína do Ústí nad Labem po pravém břehu Labe zanikne vlaková linka U7, kraj ji nahradí třemi páry autobusových spojů. Přibude také nový školní spoj mezi Mikulášovicemi a Rumburkem.
Turistické linky čekají komplikace spojené s pracemi Správy železnic. Doupovská dráha na Chomutovsku pojede kvůli uzavření mostu přes Ohři jen do Poláků, kde budou muset cestující přestoupit na autobusy. Kozí dráha z Děčína zůstane zakončena v Krupce na Teplicku, přestože kraj usiluje o prodloužení až do Oldřichova u Duchcova. Správa železnic podle Riegera na zprovoznění zhruba devítikilometrového úseku nemá peníze.
Zdroj: autorský text / ČTK