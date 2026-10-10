Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do polévky. Češi to dělají roky a pak se diví, proč je hořká

Recept je pořád stejný a maso je od stejného řezníka, a přesto má polévka tentokrát nahořklý dozvuk, který do ní nepatří. Doma se pak hledá chyba v mase, v zelenině nebo v nevhodném hrnci. Viník přitom často leží nenápadně na dně hrnce a sahá se po něm tolik let, že ho nikdo nepodezírá.
Řeč je o bobkovém listu. Do hrnce putuje k zelňačce, dršťkové i ke kyselici, takže ho z kuchyně vyhazovat nemusíte. Potíž nastane hlavně ve chvíli, kdy ho do polévky dáte příliš mnoho. Podle řady kuchařských rad může chuti uškodit i příliš dlouhé vaření.
Rozhoduje hlavně počet lístků
Sušený bobkový list je list vavřínu vznešeného. Kromě vonných silic obsahuje také hořčiny a třísloviny. Ve správné dávce dodá polévce jemnou kořenitou hloubku. Když je listů v hrnci moc, chuť začne být ostrá, svíravá a nakonec hořká.
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Podobně to vidí i profesionálové. Šéfkuchař Roman Artner z vídeňské restaurace Pichlmaiers Zum Herkner v rozhovoru pro gastronomický magazín Falstaff popsal, že list při běžném vaření v zásadě nezhořkne. Hořkost se podle něj objeví tehdy, když kuchař listů použije příliš mnoho, nebo když je nechá připálit a silice v nich shoří.
Na celý hrnec stačí dva lístky
Na běžný hrnec polévky proto stačí jeden nebo dva lístky. Artner dokonce uvádí, že takové množství ochutí i tři litry tekutiny. Milovníci výraznější chuti si mohou dávku zvyšovat postupně, vždy jen o jeden lístek, a polévku přitom průběžně ochutnávat.
V malém kastrůlku s polévkou pro dva navíc působí každý lístek mnohem silněji než ve velkém hrnci, ve kterém se vaří oběd pro celou rodinu. Na menší dávku si tedy klidně vystačíte s jediným listem a chuť doladíte jiným kořením.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den Lístek z květináče chutná ostřeji
Vavřín pěstovaný v květináči svádí k tomu, aby lístek šel do hrnce rovnou z větvičky. Zmíněný šéfkuchař ale upozorňuje, že sušený list dodá jídlu lehce zemitý tón, kdežto čerstvý do něj vnese nádech hořkosti. S domácí úrodou je proto rozumné začít jediným lístkem a další přidat až po ochutnání. Dejte si přitom pozor na záměnu s bobkovišní, okrasným keřem s podobnými lesklými listy, která je jedovatá a do kuchyně nepatří.
Čerstvý list z domácího vavřínu dodá polévce víc hořkosti než sušený, proto stačí začít jediným lístkem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sušeným listům zase ubírá sílu čas a zhruba po roce už bývají znatelně slabší. Ověřit to jde jednoduše: rozlomte jeden lístek a přičichněte k němu. Pokud skoro nevoní, sáhněte raději po novém balení.
Hotová polévka patří do lednice bez listu
Než polévku uložíte do lednice, list z ní vytáhněte. Kdyby v ní zůstal přes noc, ranní ohřátá porce by podle kuchařských rad mohla chutnat trpčeji než večer.
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Podle zdravotního webu Healthline bobkový list jedovatý není. Tuhý list s ostrými okraji ale varem nezměkne a při spolknutí může zaskočit nebo uvíznout v krku. K jídlu se proto nehodí.
Do hrnce ho tedy vkládejte vcelku. Velký lístek u hladiny nepřehlédnete ani při nalévání do talířů. Nalámané kousky se naopak schovají mezi zeleninu a objeví se až u někoho ve lžíci.
Nejčastější chyby s bobkovým listem přehledně shrnuje následující tabulka:
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Chyba Co se stane Jak na to Přehnaná dávka listů Polévka je ostrá, svíravá a nakonec hořká Na běžný hrnec jeden až dva lístky, na menší dávku jediný Čerstvý list ve stejné dávce jako sušený Do polévky se dostane víc hořkosti Začít jediným lístkem a ochutnat List zůstane v polévce přes noc Ranní porce může chutnat trpčeji, tuhý list navíc může při spolknutí zaskočit Po dovaření list hned vylovit Nalámané kousky místo celého listu Úlomky se schovají mezi zeleninu Do hrnce dávat list vcelku Kdy ho přidat? Tady se kuchaři přou
Řada českých kuchařských rad varuje, že list probublávající v hrnci po celou dobu, kdy se táhne vývar, může do polévky pustit víc hořkých látek. Doporučují ho proto vložit až pár minut před koncem. Podle jiných stačí, když list stráví v horké polévce čtvrt hodiny, nejvýš dvacet minut.
Další kuchaři naopak přidávají list hned na začátku, protože se jeho aroma rozvíjí postupně. Komu polévka hořkne, může u dlouho taženého vývaru zkusit přidat list až v závěru a po chvíli ho zase vylovit. Když ani pak chuť nesedí, příčinu stojí za to hledat jinde.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/bobkovy-list-omacka-30000911.html, https://www.falstaff.com/en/news/bay-leaves-how-they-transform-dishes-and-why-theyre-essential, https://www.tasteofasia.cz/a/bobkovy-list, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/jak-spravne-pouzivat-bobkovy-list/, https://www.healthline.com/nutrition/can-you-eat-bay-leaves, https://www.korenikralu.cz/bobkovy-list, https://magazin.recepty.cz/clanky/nenapadny-ale-nepostradatelny-5-tipu-jak-v-kuchyni-naplno-vyuzit-silu-bobkoveho-listu-3307.html