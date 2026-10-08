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Televize Prima startuje sportovní zprávy, moderovat budou bývalé missky

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Ve vysílání hlavního kanálu Prima (Prima Group) se za několik dní objeví zpravodajská novinka, která vzniká ve spolupráci s novým sportovním kanálem Prima sport. Ten odstartoval letos 17. srpna. Informoval o tom Matěj Štýs, PR konzultant CNN Prima News.
Televize Prima startuje sportovní zprávy, moderovat budou bývalé missky

Televize Prima startuje sportovní zprávy, moderovat budou bývalé missky

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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