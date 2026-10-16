Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Talenty doplácejí na Alonsa či Hamiltona: Rovnou zrušme F2

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V příští sezoně vstoupí do šampionátu minimálně jeden nováček. Haas včera potvrdil podpis Rafaela Câmary. Otázkou zůstává situace v Racing Bulls, kde na sedačku Liama Lawsona čeká Nikola Tsolov.
Talenty doplácejí na Alonsa či Hamiltona: Rovnou zrušme F2

Talenty doplácejí na Alonsa či Hamiltona: Rovnou zrušme F2

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:45

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Jak vznikl dokument Schumacher ’94? Netflix odhaluje zákulisí
Jak vznikl dokument Schumacher ’94? Netflix odhaluje zákulisí
Christian Horner: Historie se v případě Adriana Neweyho opakuje
Christian Horner: Historie se v případě Adriana Neweyho opakuje

Již se to stalo jednou a pravděpodobně se to děje znovu. Bývalý šéf stáje Red Bull Christian Horner se...

Rafael Câmara míří do týmu Haas
Rafael Câmara míří do týmu Haas

Rafael Câmara dostává svou velkou šanci ve formuli 1. Jednadvacetiletý Brazilec se stává novým pilotem...

Koupila si Rwanda F1, aby vylepšila svůj autoritářský obraz?
Koupila si Rwanda F1, aby vylepšila svůj autoritářský obraz?

Během tohoto týdne rezonuje éterem především jedna zpráva, a to návrat F1 do Afriky. Ve Rwandě by se podle...

Bottas překvapuje: Cadillac už dnes zázemím předčí i Mercedes
Bottas překvapuje: Cadillac už dnes zázemím předčí i Mercedes

Premiérová sezóna Cadillacu za pár týdnů vyvrcholí a Američanům se podařilo udělat pokroky ve srovnání s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.