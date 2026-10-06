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Stella k propadu McLarenu v Sepangu: Soupeři udělali větší krok

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Trápící se McLaren v Sepangu nečekaně propadl až na pozici čtvrtého nejrychlejšího týmu. Šéf stáje Andrea Stella mluví o podivném chování monopostu MCL40 na drsném asfaltu a odmítá paniku před závěrem sezóny.
Stella k propadu McLarenu v Sepangu: Soupeři udělali větší krok

Stella k propadu McLarenu v Sepangu: Soupeři udělali větší krok

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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