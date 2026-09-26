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Španělsko letos změnilo povinnou výbavu aut. Češi ale novou věc kupovat nemusí

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Ve Španělsku od 1. ledna 2026 přestaly být u vozidel registrovaných v zemi standardním prostředkem pro označení poruchy klasické výstražné trojúhelníky. Nahradila je připojená světelná signalizace V16. Českých turistů přijíždějících vlastním autem se ale povinnost pořídit si nové zařízení netýká.
Španělsko letos změnilo povinnou výbavu aut. Češi ale novou věc kupovat nemusí

Španělsko letos změnilo povinnou výbavu aut. Češi ale novou věc kupovat nemusí

Zdroj: generováno al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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