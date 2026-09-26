Španělsko letos změnilo povinnou výbavu aut. Češi ale novou věc kupovat nemusí

Španělské Generální ředitelství pro dopravu (DGT) výslovně uvádí, že vozidla registrovaná v jiných státech, která se ve Španělsku pohybují v mezinárodním provozu, mohou při poruše nebo nehodě nadále použít výstražný trojúhelník nebo obdobné zařízení uznávané v zemi jejich registrace. Český motorista, který tedy vyrazí do Španělska vlastním automobilem s českou registrační značkou, nemusí pouze kvůli této cestě pořizovat španělskou V16.
Výstražný trojúhelník zároveň zůstává součástí povinné výbavy motorových vozidel v České republice. Požadavek stanovuje vyhláška č. 153/2023 Sb., přičemž existují zákonem stanovené výjimky například pro některé kategorie vozidel.
Rozhoduje země registrace auta
Jiná situace nastává u automobilů registrovaných přímo ve Španělsku. Od 1. ledna 2026 je pro osobní automobily, autobusy, smíšená vozidla a automobily určené k přepravě nákladu stanoveným prostředkem pro označení odstaveného vozidla připojený maják V16. Samotné klasické trojúhelníky už v těchto případech nestačí. Rozhodující tedy není státní příslušnost řidiče, ale registrace vozidla. Český turista, který si například pronajme vůz registrovaný ve Španělsku, se tak pohybuje v jiném režimu než člověk, který přijel vlastním českým autem.
V16 je malé žluté výstražné světlo, které má být uloženo na dostupném místě ve vozidle a při poruše se umisťuje pokud možno na jeho nejvyšší část. Zařízení vydává intenzivní přerušované světlo viditelné v rozsahu 360 stupňů a současně po aktivaci odesílá polohu odstaveného vozidla do systému DGT 3.0. Podle DGT přitom neposílá osobní údaje řidiče ani údaje umožňující jeho průběžné sledování.
Důvodem je bezpečnost řidičů
Španělsko změnu zdůvodňuje především rizikem, které vzniká při vystupování z auta a následném umisťování trojúhelníku na vozovku. DGT uvádí, že ve Španělsku každoročně zemře přibližně 25 lidí poté, co vystoupí z vozidla a jsou na silnici sraženi. V16 má řidiči umožnit označit odstavené auto bez nutnosti pohybovat se po komunikaci. Španělsko se zároveň stalo první zemí, která připojené zařízení tohoto typu zavedla jako povinné.
Zdroje: dgt.es , md.gov.cz