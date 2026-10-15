Slovenští důchodci dostávají 13. důchod už 6 let. Češi na něj čekají marně

Prosincová výplata penze vypadá na Slovensku jinak než v ostatních měsících. Senioři za hranicemi si na předvánoční peníze navíc zvykli natolik, že je berou jako samozřejmost. Čeští důchodci mají zatím v ruce jen slib vlády a ani u něj není jasné, kdy se promění v peníze.
Na Slovensku chodí v prosinci peníze navíc
Slovenský parlament odhlasoval zákon o 13. důchodu v roce 2020 a první peníze odešly seniorům hned v prosinci téhož roku. V roce 2026 tak senioři 13. důchod dostanou už sedmý rok po sobě. Termín výplaty se ale zpočátku měnil a pravidelně s prosincovou penzí chodí peníze teprve v posledních letech.
Výplata funguje takto:
Žádost se nepodává, platbu zařídí Sociální pojišťovna sama. Peníze přijdou spolu s běžnou prosincovou penzí, a to i k seniorům, kterým se důchod posílá do zahraničí. Kdo má nárok na víc druhů penze, dostane 13. důchod jen jednou, v nejvyšší variantě.
Peníze nepatří jen starobním důchodcům. Přilepší si i lidé s invalidní, vdovskou, vdoveckou, sirotčí nebo sociální penzí. Jejich částky se liší podle druhu důchodu a většinou jsou nižší. Stejnou sumu jako starobní důchodci ale dostanou invalidní důchodci, kteří už dosáhli důchodového věku.
Od drobného přilepšení k průměrné penzi
V prvních letech šlo spíš o symbolickou částku. Výše se řídila důchodem a fungovala obráceně, než by člověk čekal. Nejvíc dostali lidé s nejnižšími penzemi, kdežto s rostoucím důchodem částka klesala.
Později se pravidla změnila a 13. důchod se začal odvozovat od průměrné výše daného druhu penze za předchozí rok. Starobní důchodci s celou kariérou na Slovensku tak dostávají stejnou sumu bez ohledu na to, kolik si v práci vydělávali. Slovenský ministr práce Erik Tomáš proto 13. důchod považuje za standardní součást penzijního systému, která patří všem důchodcům.
Prosincová dávka přestala růst
Starobní a předčasní starobní důchodci obdrží v prosinci 2026 částku 667,30 eura.
Vyšší už v nejbližších letech nebude. Slovensko dávku zmrazilo v rámci balíčku na ozdravení rozpočtu, takže až do roku 2028 zůstane na výši určené pro rok 2025. Měsíční penze se mezitím valorizují dál, pevná prosincová částka ale při stoupajících cenách pokryje rok od roku méně. Slovenští politici se už teď přou, co s dávkou dál.
Slovenský 13. důchod zůstane až do roku 2028 na stejné výši, takže při rostoucích cenách pokryje stále méně nákupů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Češi mají zatím jen slíbené 2 000 korun
V Česku nic podobného pravidelně nechodí. Babišova vláda v září 2026 slíbila důchodcům mimořádných 2 000 korun, které mají dostat jednorázově navíc k lednovému zvýšení penzí v roce 2027.
Nárok na tyto peníze ale zatím nikdo nemá. Výplatu musí nejdřív umožnit zákon, který teprve projednávají poslanci, a ministerstvo práce proto zatím neumí s jistotou říct, kdy peníze dorazí na účty. I kdyby vše proběhlo hladce, půjde o mnohem skromnější částku, než jakou v prosinci uvidí slovenský starobní důchodce.
Srovnání v kostce:
Srovnání Slovensko Česko Dávka pravidelný 13. důchod v prosinci jednorázový příspěvek, který koalice slíbila k lednovému zvýšení penzí v roce 2027 Stav vyplácí se od prosince 2020, v roce 2026 už sedmý rok po sobě vláda se na něm dohodla v září 2026, nárok na něj zatím nikdo nemá Částka 667,30 eura pro starobní a předčasné starobní důchodce v prosinci 2026 2 000 korun Komu starobním důchodcům i lidem s invalidní, vdovskou, vdoveckou, sirotčí nebo sociální penzí (ti dostávají většinou méně) dosavadním důchodcům podle vládního návrhu Kdy peníze přijdou s běžnou prosincovou penzí zatím není jasné, výplatu musí nejdřív umožnit zákon Proč se plošný 13. důchod u nás nechystá
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) dává jednorázové výplatě přednost, protože podle něj zatíží státní rozpočet méně než trvalé zvýšení měsíčních důchodů. Koalice ANO, SPD a Motoristů chce přidávat spíš cíleně nejstarším seniorům, kterým by se důchod po dosažení vysokého věku automaticky zvedal.
Ani Juchelka přitom nezastírá, že srovnání se sousedy pro Česko nevychází příznivě. „[…] čeští senioři se mají oproti některým našim sousedům opravdu hůře,“ uvedl podle Blesku na vládní tiskové konferenci. Pravidelný 13. důchod tak v Česku zůstává jen předvolebním nápadem. Před loňskými volbami s ním přišla například tehdejší předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.
Zdroje: https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/2020/296/20201031.html, https://employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/socialne-poistenie/legislativne-zmeny/zmeny-od-31-oktobra-2020.html, https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/vyplacanie-13-dochodku-zacalo-vsetci-poberatelia-dochodkov-ho-dostanu-do-vianoc.html, https://www.noviny.sk/ekonomika/997579-socialna-poistovna-vyplati-13-dochodok-pozrite-si-v-akej-vyske-ho-dostanete, https://www.startitup.sk/?p=1240720, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.blesk.cz/clanek/848641, https://energozrouti.cz/clanek/vlada-zatim-nevi-kdy-vyplati-prispevek-2000-kc-seniorum, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/juchelka-mpsv-pripravi-duchodovou-novelu-se-stropem-veku/2778939, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-komentar-malacova-slibuje-13-duchod-odpoved-na-klicovou-otazku-ale-nema-272348, https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-uz-vyplaca-13-dochodok-dostane-ho-viac-ako-jeden-pol-miliona-dochodcov