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Singapur by měl Red Bullu sedět: Mekies věří v boj o přední příčky

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Během posledních dvou závodních víkendů udělal Red Bull obrovský výkonnostní pokrok, což potvrzuje nejen vítězství v Sepangu, ale také skvělé výkony Isacka Hadjara po návratu po zranění ruky.
Singapur by měl Red Bullu sedět: Mekies věří v boj o přední příčky

Singapur by měl Red Bullu sedět: Mekies věří v boj o přední příčky

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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