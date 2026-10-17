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Senátorem v obvodu Cheb bude Miroslav Plevný. Porazil Sandru Tsoukernik

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Senátorem ve volebním obvodu Cheb bude opět Miroslav Plevný (STAN), zatím má 71,98 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhá Sandra Tsoukernik (ANO) dostala zatím 28,01 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 19,24 procenta voličů.
Senátorem v obvodu Cheb bude Miroslav Plevný. Porazil Sandru Tsoukernik

Senátorem v obvodu Cheb bude Miroslav Plevný. Porazil Sandru Tsoukernik

Zdroj: archiv Miroslava Plevného
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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