Šéfové Hradce a Boleslavi otevřeně o platech: Pardubice zvedají ceny v celé extralize

- Generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček tvrdí, že pardubické platy zvedají ceny hráčů v celé lize
- Podle něj kvůli tomu do extraligy dál proudí zahraniční hráči
- Majitel Mladé Boleslavi Jan Plachý mluví o rozpočtu 140 milionů korun
- Loni skončili Bruslaři třináctí, což Plachý označil za strašnou sezonu
- Oba klubové šéfy zpovídal iSport.cz před startem ročníku 2026/27
Když soused nakoupí, zdraží celá ulice
Hradec Králové má za sebou třináct postupů do play off ve třinácti sezonách po přesunu licence z Českých Budějovic. Dvacet kilometrů po silnici ale leží Pardubice, které od příchodu Petra Dědka nakupují v jiné cenové hladině. Generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček to popisuje bez obalu.
„Pokud někdo říká, že pardubické platy nezvedají cenu hráčů po celé extralize, já tvrdím, že zvedají. A důsledkem toho je, že sem nadále proudí zahraniční hráči," líčí pro iSport.cz muž, který klub zároveň vlastní. Mechanismus je jednoduchý. Když jeden klub zaplatí milionovou sumu za hvězdu, agent průměrného beka přijde s vyšším číslem taky, protože má na co ukázat. A když domácí hráč zdraží nad svou hodnotu, kluby sáhnou po levnějším cizinci.
Kmoníček zároveň nevylučuje debatu o uzavření nejvyšší soutěže a dlouhodobě tlačí na stavbu nové arény. Současná ČPP aréna s kapacitou 6 890 míst funguje, jenže do třicet let staré techniky teče každé léto několik milionů.
Sto čtyřicet milionů a jedna smířlivá věta
Podobný účet skládá v samotném rozhovoru pro stejný portál majitel Mladé Boleslavi Jan Plachý. Jeho klub hospodaří se 140 miliony korun a loni skončil třináctý, což sám označil za strašnou sezonu. Na otázku, jak chce konkurovat klubům, které rostou, odpověděl s úsměvem, ale přesně.
„Na to říkám, že budeme muset sehnat nového majitele, nějakého miliardáře. Nic jiného v tom asi není," poznamenal a rozvedl to. „Ultra bohatých lidí v hokeji je čím dál víc. Moje akcie takhle daleko nesahají." Sám prý po nikom nepokukuje, jen konstatuje, že fotbalové kluby jsou v Česku rozebrané a bohatí zájemci se teď dívají po hokeji.
K rostoucím mzdovým nárokům má Plachý věcný postoj. „Agenti si dnes pro průměrného i podprůměrného hráče řeknou daleko větší peníze, než si říkali dřív. To je realita. V tom je to pro všechny kluby stejné. Brečení tomu nepomůže," uvedl.
Uzavření ligy jako odložené téma
K myšlence uzavřené extraligy, která by klubům teoreticky srazila náklady, je boleslavský majitel opatrný. „Mladá Boleslav je jedna čtrnáctina extraligy, na uzavření by musela panovat větší shoda mezi kluby," podotkl s tím, že éterem létá spousta variant včetně přibrání Slovanu Bratislava nebo Jihlavy.
Obě zpovědi vycházejí ve chvíli, kdy se liga přela s Petrem Dědkem o miliardy za marketingová práva. Souvislost je přímá: kluby, které mezi sebou soupeří o hráče, mají zároveň společně prodat produkt, ze kterého ty hráče zaplatí. Pardubický majitel k tomu mezitím staví projekt největší hokejové arény světa a v otevřeném sporu s vedením soutěženeustoupil ani o krok.
Sezona startuje tento týden. Jestli platové nůžky za rok nebo za pět let někdo skutečně sevře, na to zatím nikdo ze čtrnácti klubů odpověď nemá.