Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Rekonstrukce karvinských Lodiček začala. Hotovo má být na jaře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rekonstrukce oblíbeného areálu Lodičky v karvinském parku Boženy Němcové se naplno rozběhla. Dělníci připravují staveniště a na místo dorazila těžká technika. Práce vyjdou na více než 46 milionů korun a hotové by měly být během příštího května.
Rekonstrukce karvinských Lodiček začala. Hotovo má být na jaře

Rekonstrukce karvinských Lodiček začala. Hotovo má být na jaře

Zdroj: Statutární město Karviná
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:13

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Voliči na Ostravsku dostali chybné lístky. Jsou na nich kandidáti z jiné obce
Voliči na Ostravsku dostali chybné lístky. Jsou na nich kandidáti z jiné obce
Zkušební jízda se zvrtla. Zájemce o auto s ním odjel do jiného města
Zkušební jízda se zvrtla. Zájemce o auto s ním odjel do jiného města

Kuriózní situaci museli na konci září řešit policisté v Ostravě a Českém Těšíně. Šestadvacetiletý muž chtěl...

Třinecká knihovna je nejlepší v Česku. Porotu oslovila prací s celým městem
Třinecká knihovna je nejlepší v Česku. Porotu oslovila prací s celým městem

Městská knihovna Třinec získala první místo v soutěži Městská knihovna roku, kterou vyhlašuje Svaz...

Těšínské divadlo získalo Grand Prix. Uspělo v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje
Těšínské divadlo získalo Grand Prix. Uspělo v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje

Revitalizace Těšínského divadla získala hlavní cenu Grand Prix v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje...

Noční spoje pod dohledem. Kontrola v ostravské MHD ukončila jízdu stovkám lidí
Noční spoje pod dohledem. Kontrola v ostravské MHD ukončila jízdu stovkám lidí

Při noční bezpečnostní akci v ostravské MHD zkontrolovali asistenti přepravy a strážníci přes 1500 lidí v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.