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Průmysl v srpnu přidal 2,6 %. Dařilo se dopravě a elektronikářům

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Tuzemská průmyslová výroba v srpnu 2026 meziročně reálně vzrostla o 2,6 %. Oproti červenci byla vyšší o 0,3 %, jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.
Průmysl v srpnu přidal 2,6 %. Dařilo se dopravě a elektronikářům

Průmysl v srpnu přidal 2,6 %. Dařilo se dopravě a elektronikářům

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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