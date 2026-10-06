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Až 20 vojáků a autonomní odminovače. Lotyši míří do Hormuzu

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Dennívýzva
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Lotyšský parlament schválil zapojení Národních ozbrojených sil do mezinárodních operací v Hormuzském průlivu. Do oblasti má zamířit až 20 vojáků, především námořních specialistů na boj proti minám. Jejich nasazení je možné do 1. září 2028.
Až 20 vojáků a autonomní odminovače. Lotyši míří do Hormuzu

Až 20 vojáků a autonomní odminovače. Lotyši míří do Hormuzu

Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Navy photo by Petty Officer 1st Class Hunter Harwell
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:38

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