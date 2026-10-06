Až 20 vojáků a autonomní odminovače. Lotyši míří do Hormuzu

Až 20 vojáků a autonomní odminovače. Lotyši míří do HormuzuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Až 20 vojáků a autonomní odminovače. Lotyši míří do HormuzuZdroj: Wikimedia Commons, U.S. Navy photo by Petty Officer 1st Class Hunter Harwell
Článek byl publikován 06.10.2026 07:38
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