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Žůrek ze žitného kvásku připomíná staré Velikonoce a zasytí lépe než obyčejný vývar

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Žůrek je polská kyselá polévka s klobásou, brambory a vejci, která má hluboké kořeny ve středoevropské kuchyni. Připravíte ji za méně než hodinu a chutná ještě lépe druhý den.
Fotografie k polévce žůrek

Fotografie k polévce žůrek

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zapomenutá chuť Velikonoc: Žůrek ze žitného kvásku, který zahřeje a zasytí líp než vývar
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 03:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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