Žůrek ze žitného kvásku připomíná staré Velikonoce a zasytí lépe než obyčejný vývar

Žůrek jsem ochutnala poprvé v malém bistru kousek od krakovského náměstí. Přinesli ho ve vydlabaném bochníku , trochu nenápadný, bez velkého efektu. Od té doby na něj ale nedám dopustit. Vypadá skoro jako obyčejná chleba , jenže první lžíce rychle ukáže, že v ní je poctivý základ, kyselost a dost vlastní povaha. Trochu připomene naše kyselo, trochu kulajdu, ale polský rukopis z něj prostě nesmažete. polévka
Podle Wikipedi žůrek, polsky
żurek, pochází ze Slezska a polské kulinární prameny jeho historii sledují až do 15. století. Dnes se řadí mezi polské národní polévky. Vaří se během celého roku, nejčastěji se ale objevuje o , kdy se mu říká také „polská velikonoční polévka“. Své verze mají i na Slovensku, v Česku nebo v Bělorusku, vždycky trochu posunuté podle kraje a domácích zvyklostí. Tradiční základ tvoří Velikonocích zakysaný žitný kvas, který polévce dává typickou kyselost a lehce hutnou chuť. Domácí kvas je výborný, jenže ne každý chce čekat několik dní. Dobrý žůrek se dá uvařit i bez něj a právě takový postup je níže.
Můj tip zní: Pokud chcete polévku okyselit výrazněji i bez kvasu, přidejte ke konci lžíci dobrého bílého vinného octa nebo trochu nálevu z nakládaných okurek. Chuť se posune správným směrem do kysela, jak se na žůrek sluší, a nemusíte kvůli tomu zakládat několikadenní fermentaci. Recept na sytý domácí žůrek s klobásou a vejci
Celková délka přípravy: 45 až 50 minut Ingredience k přípravě žůrku
Základ polévky: 400 g bílé klobásy nebo uzené klobásy (celé kusy) 4 střední brambory (cca 500 g), oloupané a nakrájené na kostky 2 mrkve, nakrájené na kolečka 1 velká cibule, nakrájená nadrobno 1,2 l vývaru (drůbežího nebo vepřového) nebo vody 2 bobkové listy 4 kuličky nového koření olej nebo sádlo na osmažení
Dokončení a dochucení: 150 ml smetany ke šlehání (nebo zakysané smetany) 4 vejce uvařená natvrdo 2 stroužky česneku, prolisované 1 lžička sušené majoránky 1 až 2 lžíce bílého octa (podle chuti) sůl, cukr, pepř Postup přípravy polského žůrku
1. Vejce dejte do vroucí osolené vody a vařte
10 minut, aby byla skutečně natvrdo. Pak je zchlaďte studenou vodou, oloupejte a odložte stranou. Do polévky přijdou až na talíři nebo v misce.
2. Ve větším hrnci rozehřejte lžíci oleje nebo sádla. Vsypte
cibuli a na středním plamenu ji opékejte asi 5 až 7 minut, dokud nezesklovatí a nezačne lehce zlátnout. Tady se vyplatí nespěchat, cibule udělá v základu víc, než se zdá. Foto: Cooky.cz, Zapomenutá chuť Velikonoc: Žůrek ze žitného kvásku, který zahřeje a zasytí líp než vývar
3. K cibuli přidejte
klobásy v celku a ze všech stran je krátce opečte, jen aby chytily barvu. Stačí zhruba 3 až 5 minut. Z hrnce je zatím nevyndávejte, budou se vařit dál a pustí do polévky chuť.
4. Přilijte
vývar, přidejte brambory, mrkev, bobkové listy a kuličky nového koření. Všechno přiveďte k varu, potom stáhněte plamen a vařte 20 až 25 minut, až brambory změknou.
5.
Klobásy vyndejte z hrnce, nakrájejte je na kolečka nebo půlměsíčky a vraťte zpátky do polévky. Bobkové listy a kuličky nového koření už v polévce nenechávejte. Pokračujeme…
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6. Vmíchejte smetanu a polévku na mírném plamenu ještě
2 až 3 minuty provařte. Pokud chcete hustší výsledek, část brambor rozmačkejte vidličkou přímo v hrnci. Polévka se zahustí sama, bez mouky.
7. Přidejte
prolisovaný česnek, majoránku a ocet. Dochucujte raději pomalu: nejdřív sůl, potom špetku cukru a nakonec ocet po lžičkách. Žůrek má být příjemně nakyslý, ne tak ostrý, aby přebil klobásu, smetanu i zeleninu. Spíš má připomenout jemně nakvašenou chuť.
8. Podávejte horký, do každé misky dejte půlku nebo čtvrtku natvrdo uvařeného vejce. Kdo chce výraznější chuť, může přidat lžičku strouhaného křenu. V Polsku je to běžné a k téhle polévce se opravdu hodí.
Tipy redakce: Bílá vs. uzená klobása: Tradiční polský žůrek se připravuje s bílou čerstvou klobásou, které se říká biała kiełbasa. Neudí se. Když ji neseženete, použijte uzenou klobásu. Polévka bude tmavší a chuťově ostřejší, ale pořád bude fungovat. Nikdy nepřidávejte řepu: Polské kulinární zdroje připomínají, že červená řepa zničí typickou světlou barvu žůrku. Správně má být krémově bílý až slonový. Podle barvy ho ostatně člověk často pozná už od stolu. Podávání v chlebovém bochníku: Menší kulatý chléb vydlabejte, nalijte do něj polévku a hned servírujte. Střídka postupně nasákne chuť a nakonec se sní také. V polských restauracích na to narazíte docela často. Skladování: V lednici polévka vydrží 3 dny. Druhý den bývá ještě lepší, protože kyselost trochu povolí a chutě se spojí. Při ohřívání přilijte trochu vývaru, brambory ji totiž dál zahušťují. Zdravotní přínos: Kyselé polévky z fermentovaných surovin mohou díky probiotickým kulturám podpořit trávení. Polévky obecně pomáhají s hydratací a příjmem zeleniny. Tahle navíc dobře zasytí díky bílkovinám z vajec a klobásy i sacharidům z brambor.
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