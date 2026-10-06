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Meziroční inflace v září zrychlila na 2,5 %

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Meziroční inflace v Česku v září podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu vzrostla ze srpnových 1,9 % na 2,5 %. Oproti srpnu se přitom celková úroveň spotřebitelských cen nezměnila. Jednotlivé skupiny zboží a služeb se však vyvíjely rozdílně.
Meziroční inflace v září zrychlila na 2,5 %

Meziroční inflace v září zrychlila na 2,5 %

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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