Sousedka nevěřila, že tyhle koblihy dělám v troubě bez kapky oleje. Na hostině byly pryč první a recept jsem psala na ubrousek

Když se na stole objeví mísa koblih posypaných cukrem, málokdo by hádal, že se vůbec nesmažily. Pečené koblihy přitom zvládne i ten, kdo se hrnce s rozpáleným olejem bojí. Stačí vědět, jak zacházet s těstem a kdy vytáhnout plech.
Proč vyměnit hrnec s olejem za troubu
Smažení koblih je práce, od které se nedá odejít. Každou várku je potřeba hlídat, otáčet a nechat okapat. V troubě se upeče celý plech najednou a kuchař má mezitím volné ruce, takže pečená verze dá výrazně méně práce.
Druhou výhodou je, že koblihy z trouby nenasávají olej. Lidé, kteří je pečou pravidelně, o nich mluví jako o méně mastných a lehčích než klasické smažené. Gram tuku přitom tělu dodá zhruba dvakrát víc energie než stejné množství sacharidů či bílkovin.
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Na pečenou verzi se nemusí shánět nic zvláštního. Základem je obyčejné kynuté těsto. Na 500 g hladké mouky počítejte zhruba s:
250 ml vlažného mléka, 30 až 40 g čerstvého droždí, dvěma až čtyřmi žloutky, asi 50 g másla, 50 až 70 g cukru, sáčkem vanilkového cukru, špetkou soli.
Na plnění se hodí marmeláda nebo povidla.
Nejdřív se z droždí, trochy mléka a lžičky cukru nechá vzejít kvásek. Potom se se zbytkem surovin vypracuje hladké těsto, které se nelepí na ruce. To pak odpočívá přikryté utěrkou na teplém místě, dokud nezdvojnásobí objem. Podle různých receptů to trvá od půl hodiny do hodiny.
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Nejrozšířenější je postup na plechu. Vykynuté těsto se rozválí a sklenicí se z něj vykrojí kolečka. Každé druhé dostane doprostřed lžičku marmelády, zbylá poslouží jako víčka a spoj po obvodu je potřeba důkladně zmáčknout prsty.
Nejrozšířenější způsob plnění spojuje dvě kolečka těsta s lžičkou marmelády uprostřed. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo chce kulatější tvar, sáhne po plechu na muffiny. Z těsta se odebírají stejně velké kousky. Každý se zploští, dostane lžičku náplně a okraje se nad ní stáhnou k sobě. Hotovou kuličku stačí posadit do papírového košíčku tak, aby místo, kde se těsto uzavřelo, zůstalo vespod. Forma drží koblihy pohromadě, a proto se při pečení neroztečou do šířky.
Třetí cesta riziko vyteklé náplně úplně obchází. Do vykrojených koleček se vařečkou udělá jen důlek a marmeláda se do něj dá až po upečení.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Způsob Jak se koblihy tvarují Kdy přijde marmeláda Čím se vyznačuje Na plechu rozválené těsto, kolečka vykrojená sklenicí, každé druhé s lžičkou marmelády, zbylá jako víčka, spoj po obvodu důkladně zmáčknout před pečením nejrozšířenější postup Plech na muffiny zploštělý kousek těsta, lžička náplně, okraje stažené nad ní, kulička do papírového košíčku uzavřenou stranou dospod před pečením kulatější tvar, forma drží koblihy pohromadě, takže se neroztečou do šířky Důlek vařečkou vykrojená kolečka, do nich vařečkou jen důlek až po upečení úplně obchází riziko vyteklé náplně Když si marmeláda najde cestu ven
U pečených koblih se snadno stane, že marmeláda v troubě vyteče. Recepty na plech proto shodně radí okraje těsta pořádně stlačit, aby zavařenina zůstala uvnitř. Pomůže i skromnější lžička náplně. Kdo nechce vůbec riskovat, zvolí třetí způsob a koblihy naplní až po upečení.
Čtvrt hodiny v troubě a pak máslo s rumem
Vytvarované koblihy potřebují ještě zhruba dvacet minut kynout pod utěrkou. Mezitím se rozehřeje trouba. Teploty v receptech se pohybují mezi 170 a 190 °C a na plechu většinou stačí 12 až 15 minut. Přesná doba záleží na velikosti koblih a hotové jsou ve chvíli, kdy povrch zezlátne.
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Jakmile plech opustí troubu, dostanou koblihy štětcem vrstvu rozpuštěného másla, do kterého se kápne trocha rumu. Cukr přijde na řadu nakonec. Nesmažené koblihy upečené podobným způsobem kdysi předvedl v televizi Láďa Hruška. U diváků sklidily velký úspěch.
Hned po upečení dostanou koblihy vrstvu rozpuštěného másla s trochou rumu a teprve potom cukr. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co od pečených koblih čekat
Upečené koblihy mají nadýchanou střídku a chutí připomínají spíš malé kynuté buchty. Typickou chuť koblihy z oleje trouba nenapodobí. Sáhnou po nich hlavně lidé, kteří se tučnému smaženému pečivu vyhýbají. Nejvíc si na nich pochutnáte v den pečení.
Zdroje: https://sever.rozhlas.cz/masopustni-koblihy-pecene-v-troube-6841501, https://www.vareni.cz/recepty/koblihy-pecene-v-troube/, https://www.nejrecept.cz/recept/koblihy-pecene-v-troube-r732, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/306809-rychlovky-ladi-hrusky-koblihy-korbaciky-a-kure-na-plechovce, https://www.stobklub.cz/recept/123464/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-smazeni-muze-zdvojnasobit-pocet-kalorii-40156123, https://vikendovepeceni.cz/2017/02/koblihy-pecene-jako-muffiny/