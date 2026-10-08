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Jednu z nejlepších pánví Češi neumí používat. Neuvolňuje do jídla škodlivé chemikálie a vydrží i 100 let

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Vypadá jako z babiččiny kuchyně, váží jako balvan, a přesto prožívá obrovský návrat. Litinová pánev je podle šéfkuchařů jedním z nejlepších kusů nádobí, jaký si můžete pořídit. Neuvolňuje žádné škodlivé chemikálie, je prakticky nezničitelná a jídlu dodá nepřekonatelnou chuť. Proč na ni nedají dopustit gastronomičtí mistři a jaké zásady musíte dodržet, aby vám vydržela klidně i sto let?
Jednu z nejlepších pánví Češi neumí používat. Neuvolňuje do jídla škodlivé chemikálie a vydrží i 100 let

Jednu z nejlepších pánví Češi neumí používat. Neuvolňuje do jídla škodlivé chemikálie a vydrží i 100 let

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 03:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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