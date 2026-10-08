Jednu z nejlepších pánví Češi neumí používat. Neuvolňuje do jídla škodlivé chemikálie a vydrží i 100 let

Vypadá jako z babiččiny kuchyně, váží jako balvan, a přesto prožívá obrovský návrat. Litinová pánev je podle šéfkuchařů jedním z nejlepších kusů nádobí, jaký si můžete pořídit. Neuvolňuje žádné škodlivé chemikálie, je prakticky nezničitelná a jídlu dodá nepřekonatelnou chuť. Proč na ni nedají dopustit gastronomičtí mistři a jaké zásady musíte dodržet, aby vám vydržela klidně i sto let? Lidé se vrací ke staré dobré klasice
Litinová pánev není žádným dočasným trendy výstřelkem, ale starou dobrou klasikou, která je
považována za jednu z nejlepších, jaké můžete v domácnosti mít. Češi se k ní zatím příliš nehrnou, protože ji neumí používat. Není ale divu, když ignorují základní zásady, které je při používání nutné hlavně zpočátku dodržovat.
Vaření je díky ní zdravější, jelikož
neuvolňuje žádné toxické chemikálie. Také má vysokou tepelnou akumulaci, takže jídlo v ní jen tak nevychladne, snese extrémní teploty (příprava jídla na přímém ohni) a při správném zacházení po jejím pořízení vydrží klidně i přes sto let – a to se v dnešní době už moc často nevidí. Když pánev nedostatečně předehřejete nebo nepoužijete tuk, jídlo se může přichytit. Vypalování a správná teplota jsou základ úspěchu. Foto: Magnific Jak správně používat litinovou pánev
Když si pořídíte litinovou pánev, musíte se řídit několika
jednoduchými kroky. Pokud to neuděláte, zbytečně si uškodíte a bezproblémové používání pánve by tak bylo prakticky nemožné – ani sebelepší recept by vás pak nezachránil. A právě v tom tkví problém, přes který se spousta lidí nedokáže přenést a raději se vrací k teflonovým a dalším pánvičkám, které pro lidské zdraví rozhodně nejsou ideální. Postup krok za krokem: Důkladné mytí: Výrobci ošetřují litinové pánve voskem proti korozi při transportu, proto je nutné ho před prvním použitím důkladně smýt. Použijte k tomu horkou vodu, houbičku a saponát. Po umytí pánev osušte utěrkou. Aplikujte na pánev olej: Důležitý krok, který se musí dělat po každém mytí. Na pánev nalijte trošku řepkového, slunečnicového nebo lněného (nepoužívejte olivový a další s nízkým kouřovým bodem) a pomocí papírové utěrky pánev vytřete tak, aby na ní byla velmi tenká vrstva oleje. Pánev nesmí být mokrá ani mastná, proto skutečně použijte jen extrémně malou vrstvu oleje. Vypálení v troubě: Předehřejte troubu na 250 °C a položte pánev na rošt dnem vzhůru. Takto nechte pánev v horké troubě jednu hodinu. Při tomto procesu olej zpolymeruje a vytvoří tvrdou, lesklou ochrannou vrstvu. Jakmile budete mít hotovo, troubu vypněte a v ní nechte pánev úplně vychladnout.
Jak vidíte, proces vypálení je poměrně snadný, ale velmi důležitý. Pánev si musí vytvořit ochrannou vrstvu, která se zajišťuje právě tímto způsobem. Ideálně je jej
2-3x zopakovat, aby byla vrstva co možná nejsilnější. Díky extrémní odolnosti můžete na litinové pánvi vařit klidně i přímo na ohni. Foto: Unsplash Jak mýt litinovou pánev
Mytí litinové pánve je snadné: musíte ji umýt, jakmile je vychladlá nebo mírně teplá, a to pouze horkou vodou a kartáčem či hrubou stranou houbičky. Pokud je jídlo připečené, nasypte do pánve hrubozrnnou sůl a s trochou vody ji čistěte houbičkou.
Hned po umytí pánev osušíme utěrkou a poté ji naolejujte (podle postupu výše) a schovejte na suché místo. Je důležité zmínit, že litinovou pánev nikdy nedáváme do myčky ani ji nenecháváme odmočit ve dřezu!
Poctivá litina je důkazem, že staré postupy často překonají i ty nejmodernější technologie. Pokud pánvi dopřejete správné prvotní vypálení a po každém použití ji lehce promastíte, odmění se vám dokonalou chutí připravovaných pokrmů a zdravotní nezávadností. Za tu trošku práce navíc to rozhodně stojí.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz