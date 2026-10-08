Ponechání stovek litrů vody přes zimu v bazénu zachrání drahý plášť. Odhalte fyzikální trik s hydraulickou vzpěrou, který eliminuje brutální tlak promrzlé hlíny

S klesajícími říjnovými teplotami přichází čas připravit zahradní bazén na několikaměsíční mrazivé období. Mnoho majitelů bazénů se však dopouští zásadní chyby, když ve snaze o dokonalou ochranu bazén na podzim kompletně vypustí do sucha. Prázdný bazén však v zimě představuje obrovské riziko: bez vnitřního hydrostatického tlaku vody může tlak promrzající zeminy a podzemní vody z podzimních dešťů promáčknout stěny, vyboulit dno nebo plastový skelet ze země doslova vytlačit. Zjistěte, kolik vody v bazénu nechat, jak ochránit pískovou filtraci i šesticestný ventil a proč speciální zazimovací chemie ve skutečnosti nezabrání tvorbě ledu.
Správné načasování zazimování závisí výhradně na teplotě vody v bazénu. Do prací se pusťte ve chvíli, kdy teplota vody trvale klesne pod deset až dvanáct stupňů Celsia. Pokud byste bazén zazimovali dříve v teplejší vodě, aplikovaná bazénová chemie by rychle vyprchala a pod neprůsvitnou plachtou by došlo k masivnímu bujení řas. Podle
technických doporučení Montana State University Extension k hospodaření s vodou a ochraně bazénů je ponechání vody v bazénu s upravenou hladinou klíčovým prvkem mechanické stability celé konstrukce proti působení mrazových sil v okolním terénu. Hydrostatický protitlak: Proč prázdný bazén v zimě nepřežije
Zapuštěné laminátové, plastové i fóliové bazény jsou navrženy tak, že tíha vodního sloupce uvnitř neustále vyrovnává boční tlak zeminy a podkladového betonu. Voda v bazénu působí jako hydraulická vzpěra.
Jakmile přijde zima a půda kolem bazénu promrzne do hloubky několika desítek centimetrů, promrzající zemina se vlivem ledových čoček rozpíná a vyvíjí obrovský tlak na vnější stěny tělesa. Pokud je bazén prázdný, stěny tento tlak nevydrží a prohnou se dovnitř nebo prasknou. U bazénů s těžkou PVC fólií navíc mráz způsobí zkřehnutí a smrštění materiálu, což vede k jeho vytržení z upevňovacích lišt. Zásadním rizikem je také stoupající hladina podzemní vody po podzimních deštích, která dokáže prázdnou plastovou vanu nadzvednout jako loď a nevratně poškodit její usazení.
Správným postupem je proto pouze částečné odpuštění vody. Hladinu snižte přibližně deset až patnáct centimetrů pod úroveň nejníže položených komponent – tedy pod spodní hranu skimmeru, vratných trysek a případného protiproudu. Tím zajistíte, že technologické prostupy zůstanou na suchu, zatímco v tělese bazénu zůstane dostatek vody pro spolehlivý protitlak.
Hladina vody v bazénu se odpouští deset až patnáct centimetrů pod hrdlo skimmeru. Foto: Sevela.p / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 Dilatační plováky a rozpínavost ledu: Jak chránit stěny zevnitř
Ponechání vody v bazénu však přináší opačnou výzvu: voda v zimě nevyhnutelně promrzne a promění se v ledovou kru. Voda při přeměně v led zvětšuje svůj objem o devět procent a pokud led narazí na pevné stěny bazénu, působí na ně obrovskou rozpínavou silou.
Aby led nepoškodil vnitřní plášť bazénu, je nutné do vody umístit dilatační prvky, které tlak ledu absorbují. Ideálním řešením jsou speciální bazénové dilatační plováky z pružného plastu naplněné pískem, které se spojují do řetězu a položí se úhlopříčně přes hladinu bazénu. Když voda zamrzá, led stlačí měkké plováky namísto pevných stěn bazénu. Jako levnou alternativu lze použít řetěz z plastových PET lahví svázaných provazem, do nichž nasypete zhruba třetinu suchého písku jako zátěž, aby plavaly částečně ponořené.
Do samotného skimmeru nezapomeňte vložit takzvaný dilatační válec (gizmo) nebo seříznutou PET lahev naplněnou nemrznoucí směsí, která ochrání křehké stěny skimmerového tělesa před prasknutím při nahromadění dešťové vody. Odpouštěnou vodu přitom vypouštějte v souladu s předpisy, jak vysvětlujeme v článku o tom,
kam bezpečně vypustit bazénovou vodu s obsahem chloru, aby nedošlo k poškození okolní vegetace nebo znečištění vodotečí podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Vodu z bazénu nevypouštějte do nejbližšího kanálu. Může vést rovnou do potoka Srovnávací tabulka: Konstrukce bazénů a způsob jejich zazimování
Postup zazimování se výrazně liší podle materiálu a konstrukčního typu vašeho bazénu:
Typ konstrukce bazénu Hladina vody na zimu Ochrana proti tlaku ledu Doporučené zimní krytí Zapuštěný plast / laminát 10–15 cm pod trysky a skimmer Řetěz dilatačních plováků úhlopříčně Zátěžová neprůsvitná zimní plachta Zapuštěný s těžkou PVC fólií 10 cm pod spodní vratnou trysku Plováky podél delších stěn bazénu Bezpečnostní zimní plachta s kotvením Nadzemní plechový s fólií 10 cm pod skimmer a trysku Středový dilatační polštář pod plachtu Zimní krycí plachta stažená ocelovým lankem Nafukovací se samonosným prstencem Kompletní vypuštění a sbalení V mrazu nesmí zůstat venku vůbec Vysušit a uskladnit v suchu nad 5 °C Písková filtrace a čerpadlo vyžadují kompletní vypuštění vody a uvolnění těsnění ventilu. Foto: Asurnipal / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Zabezpečení pískové filtrace, čerpadla a šesticestného ventilu
Zatímco bazénové těleso vyžaduje přítomnost vody, pro filtrační technologii a čerpadlo je i malá kapka vody v mrazu rozsudkem zkázy. Voda zachycená v uzavřených prostorách plastových čerpadel a ventilů roztrhne těleso s neúprosnou jistotou.
Nejprve důkladně properte filtrační písek pomocí funkce zpětného proplachu (Backwash) na šesticestném ventilu, abyste odstranili zachycené organické nečistoty. Následně vyšroubujte odvodňovací zátku na spodku filtrační nádoby a nechte veškerou vodu vytéct. Písek nechte v nádobě vyschnout; výměna písku se provádí jednou za tři až pět let a podzim je ideální dobou pro posouzení jeho stavu.
U bazénového čerpadla vyšroubujte vypouštěcí zátky na těle vlasového filtru i turbíny. Čerpadlo odpojte od šroubení a ideálně jej přeneste do suchého, temperovaného sklepa nebo garáže. Na šesticestném ventilu přepněte ovládací páku do mezipolohy označené jako „ZIMA“ (WINTER nebo CLOSED). V této poloze nejsou těsnění ventilu stlačena proti sedlům a vnitřní pružina zůstává uvolněná, což zabraňuje její únavě a přilepení těsnicí gumy během zimy. Nezapomeňte také odvodnit venkovní technologickou šachtu, podobně jako při
ochraně vodovodních armatur a šachet před promrzáním, kde pomůže izolační deska z extrudovaného polystyrenu.
Nejoblíbenější zahrádkářský zlozvyk končí fatální havárií. Stará deka na dně šachty natáhne vlhkost a promění se v tvrdý betonový led obalující drahý přístroj Mýtus o zazimovači a správná chemická konzervace vody
Mezi majiteli bazénů přetrvává hluboce zakořeněný mýtus, že takzvaný zazimovací roztok (zazimovač) funguje jako nemrznoucí směs v autě a zabrání vodě v bazénu zmrznout. To je fyzikální nesmysl. Zazimovací přípravek nesnižuje bod mrazu vody ani o desetinu stupně.
Účelem zazimovače je zabránit masivnímu růstu řas, množení bakterií a usazování minerálních vápenatých zákalů na stěnách bazénu během zimního klidu. Chemický postup konzervace musí mít přísnou posloupnost:
Dva dny před odpouštěním vody vyčistěte dno a stěny bazénovým vysavačem, upravte pH na ideální hodnotu 7,0 až 7,4 a proveďte šokovou dezinfekci rychlorozpustným chlorem. Nechte filtraci běžet alespoň dvanáct hodin. Teprve po odpuštění vody na cílovou zimní hladinu a demontáži technologií nalijte do zbývající vody odměřené množství zazimovacího přípravku podle návodu výrobce. Roztok před vlitím nařeďte v plastovém kbelíku a rozlijte jej rovnoměrně podél okrajů bazénu.
Na závěr bazén zakryjte pevnou zimní plachtou. Nikdy nepoužívejte letní solární bublinkovou plachtu; UV stabilizátory v solární fólii nesnesou mráz a křehké bubliny by pod sněhem popraskaly. Kvalitní zimní plachta musí být neprůsvitná, aby zamezila přístupu slunečního světla k vodě, a pevně upevněná lankem nebo gumovými napínáky, které odolají zimním poryvům větru i váze napadaného sněhu.
Nejčastější chyba při zazimování zahrady. Zapomenutá hadice zničí fasádní kohout i po zastavení vody Zdroje fotografií zazimovani_zahradniho_bazenu_voda_mraz: Infrogmation of New Orleans / Wikimedia CC 2.0 bazenovy_skimmer_hladina_vody_odpusteni: Sevela.p / Wikimedia CC 3.0 piskova_filtrace_bazenu_sesticestny_ventil_zima: Asurnipal / Wikimedia CC 4.0