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Ponechání stovek litrů vody přes zimu v bazénu zachrání drahý plášť. Odhalte fyzikální trik s hydraulickou vzpěrou, který eliminuje brutální tlak promrzlé hlíny

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Kompletní vypuštění vody z bazénu před zimou může nevratně zničit stěny i dno. Zjistěte, jak správně odpustit vodu pod skimmer, proč zazimovač nezabrání zámrzu a jak zabezpečit pískovou filtraci.
Zapuštěný rodinný bazén na zahradě domu s vodní hladinou.

Zapuštěný rodinný bazén na zahradě domu s vodní hladinou.

Zdroj: Infrogmation of New Orleans / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 00:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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