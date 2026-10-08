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Trenér Sparty Augusta chystá změny v kádru. Něco se nám určitě nevyhne, říká

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Dennívýzva
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Osm zápasů, deset bodů a až osmé místo v tabulce. Po porážce 4:6 v Pardubicích trenér Sparty Patrik Augusta otevřeně připustil, že do kádru zasáhne. „Myslím, že se nám určitě něco nevyhne,“ řekl.
Trenér Sparty Augusta chystá změny v kádru. Něco se nám určitě nevyhne, říká

Trenér Sparty Augusta chystá změny v kádru. Něco se nám určitě nevyhne, říká

Zdroj: profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 00:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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