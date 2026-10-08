Píchané řezy jsou nenáročné, vláčné a čokoládové přesně tak, jak má domácí moučník být

Píchané řezy pro mě patří k
na velký plech. Bez cukrářské preciznosti, bez moučníkům pinzety, bez nervů z toho, jestli bude každý kousek na řezu úplně stejný. Důležité bývalo hlavně to, aby šly dobře krájet, vydržely přes noc v lednici a druhý den chutnaly ještě líp. Kouzlo je tady vlastně docela obyčejné: jednoduchý korpus, teplá , díry po vařečce a navrch kakaová poleva smetanová vrstva, která celý plech hezky spojí.
U těchto řezů se vyplatí nepodcenit hlavně jeden okamžik:
a polevu na něj nalijte ještě teplou. Když se to udělá pozdě, poleva zůstane spíš nahoře a dovnitř se jí moc nechce. Výsledek pak bývá sušší, než má být. S krájením naopak nespěchejte vůbec. korpus propíchejte hned po upečení Nechte je pořádně vychladnout, nejlépe v lednici. Se smetanovým vrškem potřebují klid, jinak se budou při servírování spíš sesouvat než držet pěkný tvar. Recept na klasické píchané řezy
Doba přípravy: 50 minut + chlazení alespoň 2 hodiny Co potřebujem
Těsto: 400 g polohrubé mouky 200 g cukru krupice 3 ks vejce 100 ml oleje 100 ml mléka 1 ks vanilkového cukru 1 ks prášku do pečiva
Kakaovou polevu: 150 g másla 200 g moučkového cukru 50 g kakaa 5 lžic rumu
Vrchní vrstvu: 1 kelímek smetany ke šlehání 2 kelímky zakysané smetany cukru podle chuti strouhané čokolády nebo kakaa na posypání Postup přípravy chutných píchaných řezů
1. Z
vajec, cukru, oleje, mléka, mouky, vanilkového cukru a prášku do pečiva vymíchejte hladké těsto. Nalijte ho na plech vyložený pečicím papírem a rozetřete až ke krajům.
2. Pečte při
180 °C asi 35 až 40 minut. Ke konci pečení je lepší zkontrolovat střed špejlí, protože každá trouba si jede trochu po svém. Foto: Cooky.cz, Retro, které má pořád šťávu: Píchané řezy s vláčným piškotem a čokoládovou polevou zvládnete i bez cukrářského nervu
3. Mezitím, když se korpus dopéká, připravte polevu. V menším kastrůlku rozpusťte
máslo, přidejte moučkový cukr, kakao a rum. Nechte krátce prohřát a míchejte, až bude směs hladká.
4. Upečený korpus hned po vytažení z trouby propíchejte koncem vařečky. Dírky udělejte po celé ploše, klidně docela nahusto. U píchaných řezů je to přesně ten krok, který se nevyplatí odbýt.
Foto: Cooky.cz, Retro, které má pořád šťávu: Píchané řezy s vláčným piškotem a čokoládovou polevou zvládnete i bez cukrářského nervu
5. Ještě teplý korpus přelijte teplou
kakaovou polevou. Rozetřete ji tak, aby zatekla i do vpichů. V téhle fázi plech většinou nevypadá nijak uhlazeně, ale to je v pořádku.
6. Základ nechte úplně vychladnout. Potom vyšlehejte
smetanu ke šlehání, zlehka ji promíchejte se zakysanou smetanou a doslaďte podle chuti.
7. Smetanový krém rozetřete na vychladlý korpus a plech dejte nejméně na
2 hodiny do lednice. Před podáváním posypte kakaem nebo strouhanou čokoládou.
TIP: Osobně bych v tomhle receptu volil spíš kakao než čokoládu. Rumová poleva pak víc vystoupí a vršek se při krájení tolik netrhá. Často kladené otázky o píchaných řezech
Můžu vynechat rum?
Ano, vynechat se dá. Poleva ale bude sladší a chuťově plošší, takže se hodí přidat lžíci horké vody nebo trochu silné kávy.
Proč se řezy musí píchat ještě horké?
Teplý korpus polevu lépe nasaje. Když mezitím vychladne, poleva zůstane hlavně na povrchu a dovnitř se už tolik nedostane.
Jak dlouho vydrží v lednici?
Bez potíží vydrží do druhého až třetího dne. Druhý den bývají často nejlepší, protože poleva se mezitím vsákne do těsta a smetanová vrstva zpevní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline