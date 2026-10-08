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Píchané řezy jsou nenáročné, vláčné a čokoládové přesně tak, jak má domácí moučník být

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Píchané řezy si pamatuji z dob, kdy se peklo na velký plech a nikdo neřešil, jestli dezert vypadá jako z cukrárny. Důležité bylo, že se dobře krájel, vydržel v lednici a druhý den chutnal ještě líp. Právě v tom je jejich síla: obyčejné těsto, horká poleva, pár děr od vařečky a nahoře smetanová vrstva, která to celé uklidní.
Fotografie k píchaným řezům

Fotografie k píchaným řezům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Retro, které má pořád šťávu: Píchané řezy s vláčným piškotem a čokoládovou polevou zvládnete i bez cukrářského nervu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 01:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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