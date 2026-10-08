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Češi berou útokem chytrou vychytávku z Lidlu za 119 Kč. V kuchyni vám ušetří práci i čas

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Skleněné lahvičky s pumpičkou vypadají nenápadně, přitom dokážou změnit způsob, jakým pracujete s olejem a octem. Jídlo přestane nasákávat zbytečný tuk a kuchyň zůstane čistá.
Češi berou útokem chytrou vychytávku z Lidlu za 119 Kč. V kuchyni vám ušetří práci i čas

Češi berou útokem chytrou vychytávku z Lidlu za 119 Kč. V kuchyni vám ušetří práci i čas

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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