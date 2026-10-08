Češi berou útokem chytrou vychytávku z Lidlu za 119 Kč. V kuchyni vám ušetří práci i čas

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Připravujete palačinky a potřebujete jen lehce vymazat pánev. Nakloníte láhev s olejem, ale než stačíte zareagovat, po dně se rozlije vrstva tuku, která tam vůbec neměla být. Podobná situace nastává při pečení zeleniny – chtěli jste jen
jemný film na povrchu, místo toho máte plech plný kaluží. Jídlo zbytečně nasákne kalorie, drahý olej mizí rychlostí blesku a po hrdle láhve navíc steče mastná kapka přímo na polici ve spíži.
Právě proto si čím dál víc lidí pořizuje mechanické rozprašovače, které tekutinu nerozlévají, ale
rozptylují v jemné mlze. Sada od značky Silvercrest, kterou Lidl nabízí za 119 Kč, patří mezi nejžádanější novinky v regálech. Na první pohled vypadá jako obyčejná lahvička s pumpičkou, ve skutečnosti ale mění způsob, jakým v kuchyni pracujete s tuky i octem. Sklo, nerez a žádný levný dojem
Materiálové zpracování této sady překvapí. Tělo tvoří
průhledné sklo, které nepřejímá pachy, nereaguje s kyselým octem ani kvalitním panenským olejem. Navíc máte neustálý přehled o zbývající náplni. Vrchní mechanismus a plášť jsou z nerezové oceli a odolného plastu, takže celá sestava působí na lince moderně a čistě.
Užitný objem každé nádobky činí přesně
120 mililitrů. Výška dosahuje 17 centimetrů, průměr 5 centimetrů – lahvička tak padne dobře do ruky, není těžká a v kuchyni nezabere téměř žádné místo. Obsah v ní navíc nestihne žluknout dřív, než ho spotřebujete. Horkovzdušné fritézy bez této pomůcky trpí
Boom airfryerů přinesl nový problém. Fritování horkým vzduchem sice vyžaduje
podstatně méně tuku než klasický hrnec s olejem, úplně bez něj se ale maso, sýr ani domácí hranolky neobejdou. Pokud povrch suroviny nepomastíte vůbec, zůstane suchý a bledý.
Komerční spreje v plechovkách s hnacím plynem stojí nesmyslné peníze a často obsahují
chemická aditiva nebo sójový lecitin, který může časem poškodit nepřilnavý povrch fritovacího koše. Se znovuplnitelným rozprašovačem si nalijete přesně ten olej, který preferujete – řepkový, extra panenský olivový, sezamový nebo avokádový.
Při pečení brambor, dýně nebo kořenové zeleniny stačí suroviny rozložit na plech a shora je lehce přestříknout. Výsledkem je
křupavá kůrka s minimem tuku, aniž byste museli zeleninu složitě promíchávat v misce. Ocet, citronová šťáva i bylinkové oleje
Balení obsahuje dvě samostatné lahvičky, takže druhá přirozeně nachází uplatnění pro různé druhy octů. Skvěle funguje s jablečným octem, bílým či červeným vinným octem nebo balzamikem s nižší viskozitou. Můžete s ním osvěžit grilované maso, dochutit pečené ryby citronovou šťávou smíchanou s vodou nebo jemně zakápnout marinádu.
Když chystáte listový salát, stačí
dvě až tři stlačení pumpičky a dresink nebo jemný film octa a oleje pokryje všechny listy, aniž by salát zvadnul pod těžkou vrstvou zálivky.
Pozor ale na bylinkové oleje s kousky rozmarýnu, chilli nebo drceným česnekem. Sací trubička a tryska by se mohly brzy ucpat. Bylinky je proto lepší nechat vylouhovat v jiné sklenici a do rozprašovače přelít až
čistý, přecezený olej. Jak na to, aby pumpička fungovala dlouhé měsíce
Rozptyl závisí na rychlosti a síle stlačení. Rychlý a plynulý stisk vytvoří jemný aerosolový opar, zatímco pomalé zmáčknutí pošle spíše souvislý proud tekutiny. Nádobka si nejlépe rozumí s
čistými tekutinami bez drobných nečistot.
Čištění je přímočaré. Skleněnou část lze vymýt teplou vodou se saponátem nebo svěřit myčce. Samotnou pumpičku pročistíte tak, že do skleničky nalijete teplou mýdlovou vodu a několikrát ji mechanismem prostříknete, následně proces zopakujete s čistou vodou a necháte vyschnout. Tím zajistíte, že se v trysce neusadí
zaschlý tuk a rozprašovač bude spolehlivě fungovat. Sada rozprašovačů na ocet a olej | Zdroj: Lidl (se svolením Lidl) Za cenu cappuccina získáte pomocníka na roky
V době, kdy se většina domácností snaží vařit zdravěji a hlídat rodinný rozpočet, dává taková investice smysl. Za částku, za kterou si v kavárně stěží koupíte jedno cappuccino a koláč, získáte praktického kuchyňského pomocníka, který reálně
šetří drahé suroviny, eliminuje nepořádek a usnadňuje každodenní přípravu jídla od snídaňových vajíček až po večerní grilování. Právě v této nenápadné užitečnosti tkví důvod, proč po něm lidé v obchodech tak rádi sahají.
Zdroje článku:
lidl.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Kristýna Pokorná