Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Prolezou uchem a sežerou vám mozek zaživa. Netflix oživuje nejdrsnější sci-fi horor

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mimozemští parazité, kteří si pochutnávají na lidských mozcích ještě neřekli poslední slovo. Netflix se znovu ponoří do světa kultovní mangy Parasyte a tentokrát nabídne příběh, který se na události slavné předlohy podívá z poněkud nečekané perspektivy. Připravovaný japonský seriál Parasyte: TAMIYA
Prolezou uchem a sežerou vám mozek zaživa. Netflix oživuje nejdrsnější sci-fi horor

Prolezou uchem a sežerou vám mozek zaživa. Netflix oživuje nejdrsnější sci-fi horor

Zdroj: Netflixer
Reklama
Další články z Netflixer
Marvel mění strategii. Ze dne na den popravil svůj unikátní hit, nezachránilo ho ani hodnocení 91 %
Marvel mění strategii. Ze dne na den popravil svůj unikátní hit, nezachránilo ho ani hodnocení 91 %
Extra těžký kvíz, u kterého se vám orosí čelo. Dostat se přes půlku je tady superschopnost
Extra těžký kvíz, u kterého se vám orosí čelo. Dostat se přes půlku je tady superschopnost

Myslíte si, že vás jen tak nějaká otázka nedostane? Pak si vyzkoušejte náš kvíz, který je jen pro ty...

Nejočekávanější sci-fi událost dekády i nové Hunger Games aneb 10 knižních megahitů, které ovládnou kina i Netflix
Nejočekávanější sci-fi událost dekády i nové Hunger Games aneb 10 knižních megahitů, které ovládnou kina i Netflix

Hollywood se knih rozhodně nevzdává. Právě naopak. Druhá polovina roku 2026 nabídne hned několik...

Novinky týdne na Netflixu: Zvrácený true crime, nástupce Bridgertonových nebo drsný krimi thriller
Novinky týdne na Netflixu: Zvrácený true crime, nástupce Bridgertonových nebo drsný krimi thriller

V tomto týdnu Netflix rozhodně nezaostává. Na své si přijdou nadšenci šokujících true crime příběhů i...

Prima uvede film, kterému před premiérou nikdo nevěřil. Z neznámých hrdinů vznikl jeden z největších hitů Marvelu
Prima uvede film, kterému před premiérou nikdo nevěřil. Z neznámých hrdinů vznikl jeden z největších hitů Marvelu

Když Marvel v roce 2014 oznámil film o partě téměř neznámých vesmírných hrdinů, řada fanoušků pochybovala,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.