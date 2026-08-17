Prolezou uchem a sežerou vám mozek zaživa. Netflix oživuje nejdrsnější sci-fi horor

Netflix znovu otevírá dveře do světa Parasyte
Za připravovaným japonským seriálem Parasyte: TAMIYA stojí jihokorejský režisér a scenárista
Yeon Sang-ho, který se do děsivého světa Parasyte vrací po úspěchu seriálu Parasyte: The Grey z roku 2024. Tehdy přenesl známý příběh do současné Jižní Koreje a na Netflixu pořádně zabodoval.
Celé čtyři týdny se držel v globálním žebříčku TOP 10 neanglicky mluvených seriálů, a dokonce se vyšplhal na první místo ve 34 zemích. Očekávaná novinka tak bude dalším rozšířením tohoto univerza, rozhodně ale nepůjde o pouhé převyprávění
původní mangy.
Předloha od Hitoshiho Iwaakiho patří mezi kultovní manga série a její popularita přetrvává už více než tři desetiletí. Vycházela v letech 1988 až 1995 a celosvětově se jí prodalo přibližně 25 milionů výtisků ve více než dvaceti zemích a regionech. Příběh staví na děsivé představě
mimozemských parazitů, kteří se dostávají do lidského těla většinou nosem nebo ušima, následně se pokusí proniknout až do mozku a převzít tak kontrolu nad svým hostitelem. Člověk může v okamžiku přijít o vlastní tělo i identitu.
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Právě tato premisa dala vzniknout nejen anime Parasyte: The Maxim, ale také dvěma hraným filmům. Dobrou zprávou je, že se na Parasyte: TAMIYA podílí řada tvůrců spojených už s Parasyte: The Grey. Scénář společně s Yeon Sang-hoem napsal Ryu Yong-jae, zatímco režie se ujali Kensaku Kakimoto a Kazuhiro Nakagawa.
Tentokrát bude hlavní hrdinkou samotná Tamiya
V centru
hororového sci-fi Parasyte: TAMIYA se ocitne Ryoko Tamiya, jedna z nejzajímavějších postav původní mangy. Mimozemský parazit převezme její tělo a zpočátku se k lidem chová stejně nemilosrdně jako ostatní příslušníci svého druhu. Jenže čím déle mezi lidmi žije, tím více začíná chápat jejich svět, emoce a způsob uvažování. Postupně proto začne pochybovat o tom, jestli jsou lidé skutečně nepřátelé, které je nutné zlikvidovat.
Když navíc spatří Shinichiho a Migiho, kteří navzdory všem očekáváním dokážou sdílet jedno tělo, začne v jejich neobvyklém soužití vidět možnou cestu k přežití vlastního druhu. Seriál tak nabídne pohled na známý svět z perspektivy postavy, která sama řeší, kam vlastně patří.
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Role brutální parazitky se ujme Shioli Kutsuna, kterou můžete znát například z
Deadpoola 2 nebo seriálu Sanctuary. Herečku čekal pořádný oříšek. V průběhu seriálu totiž ztvární hned tři podoby své postavy. Nejprve původní lidskou Ryoko, následně násilnou parazitku, která její tělo ovládne, a nakonec bytost, jež začne bojovat sama se sebou a hledat způsob, jak koexistovat s lidstvem.
„Ryoko Tamiya je nejnáročnější role, jakou jsem kdy hrála,“ přiznala Kutsuna pro Netflix. Dodala, že šest měsíců strávených v její kůži jí přineslo emoce, které dosud nezažila, a role jí podle vlastních slov pomohla vyrůst nejen jako herečce, ale také jako člověku. Foto: Netflix Nový pohled na známý příběh
Právě Ryoko Tamiya je podle Yeon Sang-hoa tou nejzajímavější postavou, jakou mohl pro nový příběh zvolit. Uznávaný tvůrce ji v původní manze vnímá jako mimořádně fascinující postavu, protože její příběh dalece přesahuje klasický souboj lidí s mimozemskými monstry. Její zápas s podstatou vlastní existence je podle něj jedním z hlavních důvodů, proč je Parasyte mnohem hlubší než obyčejná žánrová manga.
Právě Tamiya totiž začne postupně zpochybňovat samotnou podstatu života svého druhu. Parazité potřebují lidi k přežití, zároveň je však považují za kořist. Tamiya se proto bude muset vyrovnat s otázkou, jestli je možné najít jinou cestu než vzájemné ničení.
„Její utrpení je podstatou Parasyte,“ vysvětlil Sang-ho.
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Japonský seriál tak nebude stát pouze na krvavých střetech a napětí, ale také na otázkách identity, přežití a toho, zda se může bytost změnit navzdory své přirozenosti. Sang-ho slibuje, že novinka přinese oproti předchozím adaptacím nové nápady nejen v příběhu, ale také ve vizuálním zpracování, akci a celkové produkci. Zároveň ale zdůrazňuje, že seriál vzniká s hlubokým respektem k původní manze. Foto: Netflix Kdy Parasyte: TAMIYA dorazí na Netflix?
Na premiéru si bohužel ještě budeme muset počkat.
Hraná adaptace Parasyte: TAMIYA zamíří na Netflix nejdříve v roce 2027. Přesné datum uvedení zatím streamovací gigant neoznámil. Natáčení už je ale dokončené a seriál se nyní nachází v postprodukci. Zdroje: Netflix, What´s on Netflix, Bloody Disgusting