Konec éry Stranger Things? HBO chystá fantasy seriál, který může sesadit krále streamu. Rekordy trhá už před vydáním

Když v roce 2016 dorazilo na Netflix
Stranger Things, jen málokdo tušil, jak obrovský fenomén z příběhu skupiny dětí z Hawkins vyroste. Seriál bratří Dufferových nakonec vydržel pět řad a stal se jednou z nejvýraznějších značek Netflixu. Jeho příběh se definitivně uzavřel na přelomu let 2025 a 2026, kdy Netflix uvedl závěrečnou epizodu páté série.
Otázkou tak nyní je, který
seriál dokáže převzít jeho pozici velkého žánrového hitu postaveného kolem mladých hrdinů, fantasy či nadpřirozených prvků a publika napříč generacemi. Podle ScreenRantu má překvapivě mnoho potřebných ingrediencí právě připravovaný Harry Potter od HBO. Foto: Aidan Monaghan/HBO Z Hawkins rovnou do Bradavic
Podobnost obou projektů není jen v nadpřirozeném světě. Stranger Things stálo od začátku především na skupině velmi mladých herců, kteří před očima diváků dospívali společně se svými postavami. Něco podobného nyní čeká také nové představitele Harryho, Rona a Hermiony.
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Ústřední trojici ztvární Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley a Arabella Stanton jako Hermiona Grangerová. Na projektu pracuje scenáristka a showrunnerka Francesca Gardiner, zatímco několik epizod režíruje Mark Mylod. Natáčení odstartovalo ve studiích
Warner Bros. v Leavesdenu, tedy na místě úzce spojeném už s původní filmovou sérií.
HBO přitom od začátku slibuje podrobnější a věrnější adaptaci knih
J. K. Rowling, než jakou umožňovala stopáž celovečerních filmů. První řada ponese název Harry Potter a Kámen mudrců (Harry Potter and the Philosopher's Stone) a bude mít osm epizod. Premiéra je aktuálně naplánovaná už na Vánoce 2026 na HBO Max. Foto: Aidan Monaghan/HBO Harry Potter už teď láme rekordy
Ambice Warner Bros. Discovery rozhodně nejsou malé. Šéf globálního streamingu společnosti JB Perrette dokonce projekt
označil za „streamovací událost desetiletí“ a připustil, že by mohlo jít o vůbec největší streamovací událost v historii HBO Max.
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A první čísla mu zatím dávají poměrně silný argument. Oficiální trailer na první řadu nasbíral během pouhých 48 hodin více než 277 milionů organických zhlédnutí. Podle
Warner Bros. Discovery se tak stal nejsledovanějším trailerem v historii HBO a HBO Max a předchozí rekord překonal více než dvojnásobně.
Harry Potter má navíc oproti Stranger Things jednu zásadní výhodu. Nezačíná od nuly! Kouzelnický svět má za sebou miliony čtenářů, osm úspěšných filmů a několik generací fanoušků. Zároveň ale právě to znamená obrovský tlak. Noví herci budou nevyhnutelně porovnáváni s Danielem Radcliffem, Emmou Watson a Rupertem Grintem a seriál bude muset dokázat, že může divákům nabídnout víc než pouze další verzi příběhu, který velmi dobře znají.
Stranger Things se podařilo vytvořit nový fenomén prakticky z ničeho. Harry Potter má startovní pozici mnohem jednodušší – ale očekávání také několikanásobně vyšší. Jestli se HBO skutečně podaří vychovat další generaci diváků, kteří budou s Harrym, Ronem a Hermionou dospívat podobně jako fanoušci Stranger Things s Eleven, Mikem nebo Dustinem, může mít streamovací svět nového krále.
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