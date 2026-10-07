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Přežil oba výbuchy atomových bomb v Japonsku. Tohle byste zažít nechtěli

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Útoky atomovými bombami na Hirošimu a Nagasaki přežilo přibližně 260 000 lidí - Tsutomu Yamaguchi byl jedním z mála, kteří přežili hrůzy obou útoků.
Přežil oba výbuchy atomových bomb v Japonsku. Tohle byste zažít nechtěli

Přežil oba výbuchy atomových bomb v Japonsku. Tohle byste zažít nechtěli

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:30

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