Přežil oba výbuchy atomových bomb v Japonsku. Tohle byste zažít nechtěli

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Přežil oba výbuchy atomových bomb v Japonsku. Tohle byste zažít nechtěliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Útoky atomovými bombami na Hirošimu a Nagasaki přežilo přibližně 260 000 lidí - Tsutomu Yamaguchi byl jedním z mála, kteří přežili hrůzy obou útoků.
Přežil oba výbuchy atomových bomb v Japonsku. Tohle byste zažít nechtěliZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 07.10.2026 16:30
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