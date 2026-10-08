Přepadával pošty se zbraní v ruce. Sériový lupič dohrál, hrozí mu 10 let let

Přepadával pošty se zbraní v ruce. Sériový lupič dohrál, hrozí mu 10 let letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přepadával pošty se zbraní v ruce. Sériový lupič dohrál, hrozí mu 10 let letZdroj: Pošta Košťálov
Článek byl publikován 08.10.2026 14:53
V případu mrtvého novorozence, který byl nalezen 13. září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod...
I když je teprve začátek října, liberecké technické služby (TSML) se už připravují na zimu. Díky nové hale...
Jízdné v Libereckém kraji se s Novým rokem zvýší v průměru o dvě procenta, je to méně, než je inflace, řekl...
Kompletní čištění a repase lustrů a ověskových svítidel proběhly v budově historické radnice v Liberci. V...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
- Sbohem, rušná silnice. Nová cyklostezka v Novém Boru zvýší bezpečí a vede „Amazonií“
- Mrtvé novorozeně v kontejneru: Policisté dopadli matku, obvinili ji z vraždy
- Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska a obvinili ji z vraždy
- Technické služby se chystají na zimu. Sůl mají až na dva roky, dorazí nové sypače