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Praha modernizuje největší čistírnu odpadních vod v Česku

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Jedna z nejvýznamnějších pražských vodohospodářských staveb čeká od příštího měsíce rozsáhlá obnova. Modernizace má zvýšit spolehlivost a provozní bezpečnost zařízení, které zajišťuje…
Praha-noc-4 (1)

Praha-noc-4 (1)

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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