Pivovar se stoletou historií je minulostí. V Rybářích vznikne nová moderní čtvrť

V dalších etapách by mohlo vzniknout až okolo dvou set bytů, a to jak v obytných, tak rodinných domech. Součástí projektu je i občanská vybavenost a veřejná prostranství, řekl včera při představení projektu jeho generální manažer Miroslav Příkop.
„V listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat, to znamená realizační etapu, kde budou objekty E2, E1 a A2. To je zhruba 73 bytů, které začneme stavět s dodavatelem na jaře, nějaký duben, možná květen příští rok,“ popsal Příkop, a pokračoval: „Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba dva roky plus nějaké ty procesy, které souvisí s kolaudací, se zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme dva a půl roku samotnou realizaci.“
Studie zástavby čtvrti počítá zatím se zhruba dvěma sty bytů, na které by ale mohla navazovat další výstavba směrem na jih, kde by mohlo vzniknout dalších asi osmdesát bytů. Projektantka Janica Šipulová sdělila, že zadáním od investora nebylo postavit jen domy, ale vytvořit novou čtvrť, tedy celý ekosystém pro každodenní život lidí. Mezi budoucími domy by tak mělo být náměstíčko se službami a obchody. Na zástavbu by pak měl navazovat park, který povede až k Základní škole Šmeralova, na něm chce investor spolupracovat s městem.
Místo se stalo nebezpečným
Podle Příkopa by první etapa mohla stát okolo 350 až 400 milionů korun. Je plně financovaná z prostředků investora, společnosti NCKV, které pozemky patří, a z bankovních zdrojů. Projekt nabízí byty od většího 1+kk až po 5+kk. Předběžná nabídková cena se pohybuje od 3,8 milionu korun za 1+kk až po 16 milionů korun za rodinný dům.
Provoz pivovaru v Rybářích skončil na konci minulého století. Od té doby areál chátral, obyvatelé Karlových Varů jej v průzkumech opakovaně řadili mezi nejproblematičtější místa ve městě. V průběhu let se střídali majitelé areálu i představy o jeho budoucnosti, až před sedmi lety tehdejší majitel areálu představil studii počítající s demolicí ruin a výstavbou nové městské čtvrti. Demolice bývalého pivovaru proběhla v roce 2024, uvedlo vedení města.
V případě zástavby areálu bývalého pivovaru nejde jen o novou výstavbu, projekt vyřešil i rok trvající stav, kdy se do trosek bývalého pivovaru stahovali bezdomovci a narkomani. Pro obyvatele Rybářů se tak místo, které samo o sobě nabízí výborné podmínky pro bydlení, stalo nebezpečné a lidé se mu vyhýbali.
Změnu ocenila primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), podle níž šlo o místo, které město dlouho trápilo. Jak dnes řekla, nejen, že vzniknou nové byty, ale celá lokalita se propojí s okolím. Na jedné straně je park se základní školou a na druhé straně nyní přestavovaná Střední umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská. Rybáře by se tak do budoucna mohly stát velmi vyhledávanou čtvrtí, věří primátorka.
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Parkování pro rezidenty bude řešeno podzemními garážemi. Podle projektu městská struktura s jednotným architektonickým stylem plynule přechází do vzrostlé zeleně budoucího parku a na západní straně ji doplní šest rodinných domů ve třech dvojdomech.