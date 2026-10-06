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Pivovar se stoletou historií je minulostí. V Rybářích vznikne nová moderní čtvrť

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Od listopadu by měla začít stavba prvních objektů čtvrti Nové centrum v karlovarských Rybářích. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru, který zde stál přes sto let, postavit domy se 73 byty.
Pivovar se stoletou historií je minulostí. V Rybářích vznikne nová moderní čtvrť

Pivovar se stoletou historií je minulostí. V Rybářích vznikne nová moderní čtvrť

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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