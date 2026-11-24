Odbor bezpečnosti a krizového managementu Nemocnice Pardubického kraje uspořádal 20. listopadu bezpečnostní školení pro zaměstnance pardubické nemocnice. Dvojice zkušených policistů je celé dopoledne provázela taktikou chování při útoku ozbrojeného pachatele.
Hlavním cílem bylo zbavit účastníky tzv. stresového zamrznutí, tedy té kritické prodlevy, kdy člověk v šoku přestane reagovat. Policisté kladli důraz na okamžitou změnu mentality, přechod z pasivní oběti do aktivní obrany.
Skolení stavělo na metodice tří kroků: uteč, skryj se, bojuj. Jejich pořadí není náhodné, volba závisí na tom, co konkrétní situace a prostor dovolí. Pro nemocniční prostředí je přitom klíčové jedno pravidlo: masová evakuace pacientů po chodbách může být smrtelnější než útočník samotný. Pokud cesta ven není stoprocentně bezpečná, je lepší zůstat na oddělení a dveře zablokovat.
Praktická část školení probíhala formou drilu. Instruktoři v náhodných intervalech volali čísla od jedné do pěti a každé číslo znamenalo jinou taktickou reakci. Jednička znamenala okamžitý úkryt za pevnou překážku mimo přímou linii dveří a oken. Dvojka přikázala zablokovat dveře, přičemž si účastníci vyzkoušeli zajištění kliky opaskem nebo bundou a zapření vlastní vahou o zeď tak, aby dveře nešly zvenčí přetlačit. Trojka svolala skupinu k únikové cestě, čtyřka vyžadovala uchopení jakéhokoliv předmětu použitelného jako zbraň a pětka kombinovala všechno dohromady, tedy uzamknout, schovat se a připravit skupinu na společný odpor.
Opakování drilu ukázalo zřetelný výsledek: reakční doba se s každým dalším kolem zkracovala z minut na jednotky sekund.
Vyvrcholením dopoledne byl akustický test, který účastníky zaskočil nejvíc. Policisté v uzavřené místnosti odpálili slepý náboj ze samopalu. Rána vyvolala obrovský tlakový i zvukový šok. Právě tato zkušenost má konkrétní praktický smysl, lidé uvnitř budov totiž skutečný výstřel běžně zaměňují s pádem nábytku nebo prasknutím potrubí. Po přímém zážitku jsou schopni zvuk okamžitě identifikovat.
Josef Vamberský, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového managementu nemocnice, k tomu říká: „Česká republika patří dlouhodobě mezi nejbezpečnější země světa, přesto však nejsou nemocnice zcela imunní vůči mimořádným bezpečnostním událostem." Smyslem školení podle něj není šířit strach, ale dát lidem jednoduché návody použitelné pod stresem.
Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje