Řidičský průkaz už nebude na 10 let. Ministerstvo chystá velkou změnu pro miliony řidičů

Řidičský průkaz už nebude na 10 let. Ministerstvo chystá velkou změnu pro miliony řidičůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ministerstvo chystá velkou změnu pro miliony řidičů. Týkat se bude doby platnosti řidičského průkazu.
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