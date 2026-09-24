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Řidičský průkaz už nebude na 10 let. Ministerstvo chystá velkou změnu pro miliony řidičů

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Řidičské průkazy pro osobní auta a motocykly by v Česku mohly nově platit 15 let místo současných deseti. Ministerstvo dopravy poslalo návrh změny zákona do meziresortního připomínkového řízení. Nová pravidla by podle současného plánu měla začít platit od 1. července 2027, nejprve ale musí projít legislativním procesem.
Ministerstvo chystá velkou změnu pro miliony řidičů. Týkat se bude doby platnosti řidičského průkazu.

Ministerstvo chystá velkou změnu pro miliony řidičů. Týkat se bude doby platnosti řidičského průkazu.

Zdroj: Generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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