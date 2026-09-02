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O prázdninách v Karlovarském kraji zemřeli při nehodách dva lidé, loni tři

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O prázdninách v Karlovarském kraji zemřeli při nehodách dva lidé, loni měly nehody tři oběti. První smrtelná nehoda letošních prázdnin se stala minulý týden ve čtvrtek. Dnes policie informovala, že zraněním podlehla i žena, kterou v sobotu srazilo auto v Karlových Varech. Loni v srpnu zemřeli také dva lidé. Od začátku roku si nehody v Karlovarském kraji vyžádaly 12 životů.
O prázdninách v Karlovarském kraji zemřeli při nehodách dva lidé, loni tři

O prázdninách v Karlovarském kraji zemřeli při nehodách dva lidé, loni tři

Zdroj: HZS KVK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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