Nová matematika, kdy 3,5 je méně než 3. Jurečka poukazuje na video Schillerové

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Nová matematika, kdy 3,5 je méně než 3. Jurečka poukazuje na video SchillerovéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Alespoň základní matematiku by měli mít politici zvládnutou. U některých tomu tak ale bohužel není, což je víceméně smutné. Když naposledy Alena Schillerová vysvětlovala v televizní debatě věci okolo deficitu státního rozpočtu, nepřestával jsem se divit a chvíli jsem i přestal věřit svým očím a uším. Ostatně zajímavé video sdílel na sociálních sítích i exministr sociálních věcí Marian Jurečka. Z obyčejné matematiky se v podání Aleny Schillerová stala nelogická věda, ve které si výsledek můžeme prostě jen tak vymyslet.
Alena Schillerová
Zdroj: Alena Schillerová/Meta
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