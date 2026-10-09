Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nemocná důchodkyně uvízla v útrobách bytu, strážníci vypáčili dveře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vypjaté chvíle si prožila seniorka, kterou trápilo zdraví. Nejen, že nemohla dýchat, ale kvůli silné bolesti na hrudi se nedokázala ani pohnout. Pohotový soused naléhavé volání o pomoc zaslechl, proto do brněnské Bystrce přivolal strážníky.
Nemocná důchodkyně uvízla v útrobách bytu, strážníci vypáčili dveře

Nemocná důchodkyně uvízla v útrobách bytu, strážníci vypáčili dveře

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Místo kroužků křížky. Jak vyzrát na komunální volby?
Místo kroužků křížky. Jak vyzrát na komunální volby?
Kometa skolila Spartu 4:3, rozhodlo se v prodloužení
Kometa skolila Spartu 4:3, rozhodlo se v prodloužení

Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Brnu 3:4 v prodloužení. Před 12.193...

Krvavý střet mezi pejskaři. Senior bránil fenku vlastním tělem, skončil v nemocnici
Krvavý střet mezi pejskaři. Senior bránil fenku vlastním tělem, skončil v nemocnici

Z pohodového venčení čtyřnohých společníků se stal krvavý konflikt mezi dvěma seniory. Jeden z nich nakopl...

Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochu
Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochu

K neodmyslitelným symbolům brněnských Lužánek roky patřil pes jménem Fin. Jelikož loni uhynul, park nyní...

Řidiči kamionů objížděli kolonu záchranářskou uličkou. Zachytil je dron
Řidiči kamionů objížděli kolonu záchranářskou uličkou. Zachytil je dron

Dva zahraniční kamionisté během kolony na dálnici D1 u Ostrovačic využili záchranářskou uličku k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.