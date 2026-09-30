Nad Evropou se skládá nebezpečný scénář. V jedné oblasti může být pohromaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nad Evropou se skládá nebezpečný scénář. V jedné oblasti může být pohroma
Leteckou dopravu v Itálii ve středu 30. září zasáhne čtyřhodinová celostátní stávka zaměstnanců společnosti...
Tlačítko SOS v moderních automobilech není jen přímou zkratkou k telefonátu na linku 112. Systém eCall...
Člověk nemusí nikdy pořídit intimní fotografii, aby se objevil na snímku, který tak vypadá. Nástroje umělé...
Konec září je obdobím, kdy na mnoha zahradách dozrávají poslední maliny a přichází čas podzimní údržby....
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →