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Jih Francie zasáhly prudké lijáky. U Montpellier napršelo 190 milimetrů, úřady zmírnily výstrahy

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Jih Francie zasáhly v noci ze soboty 14. na neděli 15. listopadu mimořádně vydatné srážky. Nejvíce pršelo v okolí Montpellier, kde meteorologové na letišti naměřili 190 milimetrů srážek. Během pouhých tří hodin zde spadlo 153 milimetrů vody. Pro tři departementy na pobřeží Středozemního moře původně platila oranžová výstraha před silným deštěm a záplavami. V neděli ráno už se však počasí začalo uklidňovat a nejvyšší stupeň varování byl odvolán.
Jih Francie zasáhly prudké lijáky. U Montpellier napršelo 190 milimetrů, úřady zmírnily výstrahy

Jih Francie zasáhly prudké lijáky. U Montpellier napršelo 190 milimetrů, úřady zmírnily výstrahy

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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