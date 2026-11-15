Jih Francie zasáhly prudké lijáky. U Montpellier napršelo 190 milimetrů, úřady zmírnily výstrahy

Silné bouřky zasáhly během sobotního večera a následující noci především jižní část Francie. Nejvýraznější srážky se soustředily na pobřežní oblasti departementů Hérault, Gard a Bouches-du-Rhône, kde se objevovaly jen pomalu postupující bouřkové mraky. Právě jejich pomalý pohyb způsobil, že na některých místech pršelo mimořádně intenzivně po delší dobu. Nejvyšší úhrn byl zaznamenán na letišti Montpellier-Fréjorgues, kde během celé epizody napršelo 190 milimetrů. Z toho 89 milimetrů spadlo během jediné hodiny, což představuje téměř devět centimetrů vody na každém metru čtverečním. Takové množství srážek během krátké doby představuje značné riziko zejména v zastavěných oblastech, kde kanalizace nemusí stačit všechnu vodu odvádět.
Silné deště se neomezily pouze na Montpellier. V pobřežních oblastech departementu Gard a jihovýchodní části Hérault se srážkové úhrny většinou pohybovaly mezi 50 a 80 milimetry. Na pobřeží v okolí letovisek La Grande-Motte a Le Grau-du-Roi místy dosáhly přibližně 90 až 110 milimetrů. Naopak v dalších částech postižených departementů byly úhrny podstatně nižší. Rozdíly způsobilo především rozmístění bouřkových buněk, které zůstávaly nad některými oblastmi delší dobu, zatímco jiné téměř minuly. Silné srážky proto mohly představovat vážné nebezpečí v jedné části regionu, přestože o několik kilometrů dál byla situace výrazně klidnější.
Oranžová výstraha skončila v neděli ráno
Zhoršení počasí bylo očekáváno již během soboty, kdy pro tři jihofrancouzské departementy začala od 20 hodin platit oranžová výstraha před vydatným deštěm a záplavami. Původní předpovědi počítaly s lokálními úhrny přesahujícími 100 až 150 milimetrů, což se v okolí Montpellier skutečně potvrdilo. Během noci se hlavní oblast srážek postupně přesouvala východním směrem a největší nebezpečí se soustředilo na pobřežní oblasti. V neděli ve čtyři hodiny ráno byla oranžová výstraha ukončena pro departementy Hérault a Gard. V sousedním Bouches-du-Rhône, kam patří například Marseille a oblast Camargue, skončila v šest hodin ráno. V oblasti Camargue přitom místy napršelo kolem 70 až 90 milimetrů, zatímco na západě departementu se úhrny většinou pohybovaly mezi 30 a 50 milimetry.
Prudké srážky představují riziko i po skončení bouřek
Nebezpečí při podobných bouřkách nespočívá pouze v samotném množství deště, ale především v rychlosti, s jakou voda dopadá na zemský povrch. Pokud během jedné nebo dvou hodin naprší několik desítek milimetrů, mohou se rychle zaplnit podjezdy, podzemní parkoviště a níže položené komunikace. Situaci navíc zhoršuje půda nasycená vodou z předchozích deštivých dnů, která už nedokáže další srážky dostatečně vsakovat. Voda následně odtéká po povrchu a může způsobit prudké zvýšení hladin menších vodních toků. Na středomořském pobřeží se podobné situace vyskytují zejména při střetu vlhkého vzduchu přicházejícího od moře s chladnějším vzduchem nad pevninou. Nejrizikovější bývají bouřky, které postupují pomalu nebo opakovaně přecházejí přes stejné území.
Pro české turisty cestující na jih Francie je důležité sledovat nejen samotnou předpověď počasí, ale také aktuální dopravní omezení a místní varování. Ani po zeslábnutí deště nemusí být všechny komunikace okamžitě bezpečné, zejména pokud voda z okolních oblastí stále odtéká. Zvýšenou opatrnost vyžadují především nízko položené silnice, podjezdy a cesty v blízkosti vodních toků. Automobilisté by se neměli pokoušet projíždět zaplavenými úseky, protože skutečnou hloubku vody nemusí být možné odhadnout. Podobně nebezpečné jsou podzemní prostory, do kterých může voda během několika minut proniknout. Nedělní ranní aktualizace již počítala s ústupem nejsilnějších bouřek nad moře a postupným zlepšováním počasí na francouzském středomořském pobřeží.
Zdroje: meteofrance.fr, windshear.fr