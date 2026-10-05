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Mikroplasty v těle: Kde v těle škodí nejvíce

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Plastové obaly, balená voda i textilie uvolňují do prostředí mikroskopické částice. Lidé je vdechují, nebo polykají s jídlem a pitím. Dlouho se předpokládalo, že tyto látky tělem pouze projdou bez většího rizika. Nejnovější laboratorní rozbory a klinické pozorování však ukázaly zcela jinou realitu. Výzkumníci zachytili drobné syntetické částice přímo v lidské krvi, tkáních i v cévním systému. Tento nález mění pohled na dosud přehlížené riziko moderní doby.
Voda s plastové lahvi obsahuje mikroplasty.

Voda s plastové lahvi obsahuje mikroplasty.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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