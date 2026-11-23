Muž mluví do kamery a diktuje podmínky zápasu, jako by seděl u jednacího stolu. Žádné váhové kategorie, žádná pravidla, žádné rukavice. Ten, komu vzkaz patří, mu za pár dní odpoví, že proti většině toho seznamu nic nemá. Jednu položku ale škrtl a je to zrovna ta, u které by to čekal málokdo. Redakce MMAmag proto otevřela prodejní text turnaje a porovnala, kolik z těch podmínek v něm vlastně stojí.
Video, ve kterém si vyzyvatel sám napsal smlouvu
Aleš Bejr, 48letý český bojovník, kterého neoficiální databáze Clash Rankings vede s bilancí 0-2-0 a hmotností 93 kg, si podle serveru Káóčko nadiktoval ve videu na Instagramu podmínky sám. Káóčko o tom psalo 3. listopadu 2026, o čtyři dny později přinesl delší verzi citace web MMA Shorties: „Viděl jsem na IG Lesíčka, jak trénuje s bráchou… Nicméně zápaseček bude bez pravidel, open váha a bez rukaviček. Pokud prohraješ, ty močůvko, tak další Clash nebude, protože to zabalíš a odstěhuješ se do prdele!“
Vzkaz míří na Tomáše Linha Le Syho, majitele a hlavní tvář organizace CLASH a bývalého profesionálního zápasníka smíšených bojových umění. Bejr podle serveru Top-Fight v říjnovém videu tvrdil, že má duel podepsaný, a odmítl tvrzení, že prodělal infarkt; mluvil o vysokém tlaku a lékařská zpráva zveřejněná nebyla. Jsou to jeho výroky, ne stanovisko organizace.
Odpověď přišla z druhé strany a byla o poznání klidnější. Až na jednu položku, u které Le Sy řekl rovnou ne.
Le Sy odpovídal v klidu, dokud nepřišla řeč na jeho ruce
V rozhovoru, jehož přepis zveřejnila MMA Shorties 7. listopadu 2026, Le Sy řekl: „Já si myslím, že pravidla tam moc žádná nebudou, že to bude takové no rules.“ Doplnil, že nestojí o únik soupeře z klece zadními dveřmi: „Nerad bych totiž, aby se z toho Aleš vyvlíkl na nějakou diskvalifikaci…“ Jedinou výhradu měl k výstroji. Bejr si podle něj rukavice brát nemusí; on sám si je vezme, protože si nechce poškodit klouby o soupeřovu hlavu. Zároveň vyslovil naději, že Bejr do klece opravdu dorazí.
|Podmínka
|Co požaduje Bejr
|Co na to Le Sy
|Pravidla
|bez pravidel
|souhlasí s minimem pravidel
|Váha
|otevřená váha
|nerozporoval
|Rukavice
|bez rukavic
|vlastní rukavice
Zbývá jediná otázka: kolik z toho, co si ti dva mezi sebou odsouhlasili, skutečně stojí v materiálech k turnaji.
Co stojí na vstupence a co na ní nenajdete
Turnaj CLASH 18 s podtitulem Judgement Day, akce české organizace CLASH, která staví do klece influencery a známé tváře, se podle prodejní stránky Ticketportalu koná 6. února 2027 od 18:30 ve sportovní hale v Praze 7-Bubenči. V textu stojí, že Le Sy bude připraven čelit Bejrovi a že se jejich spor vyřeší během galavečera. Co v něm nestojí: pravidla, výstroj ani váhový režim. O titul navíc jde jiné dvojici; uvolněný pás střední váhy mají řešit Petr Reif a Tomáš Podhorný.
V dokumentu Unified Rules of Mixed Martial Arts, tedy v jednotných pravidlech smíšených bojových umění vydaných severoamerickým sdružením komisí, do nichž redakce MMAmag nahlédla, jsou vymezené rukavice a chrániče, seznam faulů i váhové kategorie. Přesně to, co u tohoto zápasu veřejně nikdo nerozepsal.
Stejná výzva jako v lednu 2024, jen z ní vypadla tři slova
ANALÝZA Redakce MMAmag postavila vedle sebe, co Bejr ke stejnému soupeři říkal v lednu 2024 a co z jeho úst citují weby v listopadu 2026. Serveru AntiYoutuber 22. ledna 2024 řekl: „Samozřejmě bych šel v otevřené váze, takže bych ještě malinko přibral. A rozhodně bych to dal v malé kleci bez rukavic, ale podle pravidel MMA.“ Otevřená váha zůstala, holé ruce taky. Zmizela poslední tři slova.
Posun rétoriky sedí k zápasu, který se prodává jako vyrovnání účtů, ne jako sportovní duel. Bejr podle neoficiální databáze Clash Rankings zatím v CLASH nevyhrál, u Le Syho se čísla rozcházejí: ze dvou databází, které redakce MMAmag porovnala, plyne, že Sherdog uvádí 4 výhry a 3 prohry, zatímco profil u české organizace OKTAGON MMA uvádí bilanci 4-2-0. Požadavky se za necelé tři roky zostřily, výsledky ne. A jediné, na čem se oba muži veřejně rozcházejí, váží pár set gramů. Jestli o rukavicích padne slovo dřív než v kleci, ukáže prosincová tisková konference, na které chce pořadatel podle prodejního textu představit celý program.
Redakce MMamag.cz se tiskového oddělení zeptala, jak by měl údajný zápas proběhnout, do publikace článku však odpověď nezískala.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka