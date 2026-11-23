Druhé kolo se blížilo ke konci a David Hošek měl Mateusze Janura přesně tam, kde ho chtěl mít: zacouvaného do pletiva a otřeseného. Polák v tu chvíli podle oficiálního reportu pořadatele hledal odpověď marně. Pak ale Hošek udělal pohyb, který celý zápas obrátil naruby. Místo aby dál bušil, sklonil se a šel do nohou. Janur mu sevřel hlavu v podpaží a za pár vteřin bylo hotovo. Statistiku duelu i jeho zápasovou historii redakce MMAmag prošla a z obou materiálů plyne, že horší volbu si Hošek v tu chvíli vybrat nemohl.
Granáty u pletiva a pak pohyb, po kterém bylo ticho
Zápas se odehrál 21. listopadu 2026 na turnaji OKTAGON 98 v třinecké aréně a šel se ve smluvní váze 86 kg. David Hošek, 33letý český bojovník střední váhy do 83,9 kg s bilancí 14-10-1 po tomto večeru, do klece naskočil na poslední chvíli. Proti něho stál Mateusz Janur, 35letý polský bojovník téže kategorie s bilancí 12-6-0 a sérií 6 výher. OKTAGON MMA je česká organizace smíšených bojových umění.
Hošek od úvodu tlačil box a první kolo podle OKTAGONu ovládl přesvědčivě. Ve druhém přidal, Janura otřásl a zatlačil ho k pletivu. Pak přišel pokus o strhnutí, Polák okamžitě zachytil hlavu, nasadil gilotinu a Hošek vestoje odklepal. Výsledková karta uvádí submisi ve 2. kole, 4:18.
Úderová čísla u poraženého ukazují hodnoty, jaké se na výsledkové kartě vidí jen výjimečně.
Čísla, která popisují úplně jiný zápas
Z veřejné statistiky Pugna MMA, do které redakce MMAmag nahlédla, vyplývá, že Hošek trefil 54 významných úderů proti Janurovým 18. Přesně trojnásobek. A nešlo o dobrý rozjezd a potom útlum: Čech vedl v obou kolech.
|Významné údery
|Hošek
|Janur
|1. kolo
|25
|5
|2. kolo
|29
|13
|Celkem
|54
|18
Jedno číslo ale v tabulce není: kolikrát už Janur ukončil zápas přesně tím hmatem, do kterého Hošek sám vlezl.
Proč zrovna Janurovi nesmí nikdo nabídnout krk
ANALÝZA Jeho zápasová historie, kterou redakce MMAmag dohledala na Sherdogu, ukazuje vzorec. Tři z jeho posledních čtyř výher skončily gilotinou: Hošek 21. listopadu 2026, Tomasz Ostrowski 8. listopadu 2025 a Michał Pietrzak 21. června 2025. Čtvrtá, nad Robinem Roosem 11. dubna 2026, padla na body.
Proti takovému soupeři je sehnutí se k nohám tou nejrizikovější dostupnou volbou. Ne nešťastná náhoda, ale pohyb přímo do soupeřovy nejlepší zbraně. Janur si výhrou prodloužil sérii na 7 a jeho bilance se posunula z 12-6-0 na 13-6-0.
U Hoškova předzápasového skóre se zdroje neshodnou: OKTAGON ho před turnajem uváděl s bilancí 14-9-1, Pugna MMA s 13-9-1. Po porážce mu Sherdog počítá 14-10-1.
Hned po odklepnutí si Hošek v kleci vyžádal jednu konkrétní věc a odpověď na ni nemá v rukou ani jeden z té dvojice.
Hošek chce revanš. Rozhodne ale někdo jiný
Na kartě se Hošek ocitl jako náhradník. Ze zápasu vypadl německý bijec Hojat Khajevand a OKTAGON v předzápasovém textu uvedl jen to, že Hošek výzvu přijal. Server Káóčko s odkazem na podcast MMA letem světem píše, že promotér Ondřej Novotný mluvil o nabídce, kterou nejdřív dostal Matěj Peňáz a odmítl ji. Organizace to oficiálně nepotvrdila.
Podle reportu Livesportu Hošek po zápase řekl: „Tento zápas jsem vzal na poslední chvíli. Soupeře bych chtěl poprosit o odvetu, asi mě pošle do řiti, ale zkusím to“. Janur podle Káóčka odpověděl, že s odvetou problém nemá, pokud ji bude chtít organizace. Je to tedy přání dvou mužů, ne ohlášený zápas.
Automatický posun v pořadí z výsledku neplyne: duel se konal na smluvních 86 kg, zatímco limit střední váhy v žebříčku je 83,9 kg. Ve žebříčku OKTAGONu, do kterého redakce MMAmag nahlédla 23. listopadu 2026 ve znění aktualizace z 12. listopadu 2026, se ve střední váze neobjevuje ani jeden z dvojice. Sedmá výhra v řadě je přesto pro Janura argument do matchmakingu, zatímco Hošek potřebuje další šanci.
Krk, který v Třinci nabídl, si může vzít zpátky jedině v odvetě. Tu k 23. listopadu 2026 nikdo neoznámil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková