Stovky milionů korun navíc, vyloučené levnější nabídky i zrušené tendry. Nákupy autobusů a trolejbusů pro veřejnou dopravu provázejí v posledních letech v několika českých městech kontroverze. V Ostravě neuspěl dodavatel s nabídkou o desítky milionů levnější, v Brně se výrazně zvýšila cena trolejbusů a v Praze musel dopravní podnik zrušit miliardovou soutěž kvůli nezákonným zadávacím podmínkám. Obnova vozových parků patří k největším investicím městských dopravních podniků. Moderní autobusy a trolejbusy mají snížit emise, zvýšit komfort cestujících a nahradit dosluhující techniku. Jenže při zakázkách za stovky milionů až miliardy korun rozhoduje nejen cena samotných vozidel, ale také podmínky soutěže, technické požadavky nebo následné změny smluv. Právě v těchto oblastech se v poslední době objevilo několik případů, které stojí za pozornost. Ostrava: levnější elektrobusy neuspěly Dopravní podnik Ostrava soutěžil dodávku až 70 elektrobusů. Nejlevnější nabídku předložil čínský výrobce BYD, a to za 853,2 milionu korun bez DPH. Podnik jej však ze soutěže vyloučil kvůli nesplnění technických požadavků, mimo jiné na obsaditelnost vozidla a prostor řidiče. Zakázku získal Solaris, jehož původní nabídka byla o 72 milionů korun vyšší. Konečná oznámená smluvní hodnota následně činila 895,6 milionu korun, tedy přibližně o 42 milionů více než nabídka vyloučeného konkurenta. Brno: trolejbusy zdražily o více než sto milionů Jiný problém řeší Dopravní podnik města Brna. U zakázky na stavebnice trolejbusů SOR vzrostla podle smluvních dodatků jednotková cena z původních 7,175 milionu na 10,975 milionu korun bez DPH. U 28 vozidel tak navýšení představuje přibližně 106 milionů korun. Část rozdílu souvisí se změnou vybavení, zejména doplněním bateriových systémů. Nejde tedy automaticky o zdražení totožného vozidla bez jakéhokoli důvodu. Případ nicméně otevírá otázku, zda bylo možné požadovanou výbavu stanovit už při původní soutěži a jaké ekonomické důvody vedly k následným úpravám smlouvy. Karlovarský kraj: rozdíl přes 220 milionů Pozornost zaslouží také nákup autobusů na zemní plyn v Karlovarském kraji. Kraj v roce 2022 pořídil celkem 170 vozidel včetně souvisejících služeb za přibližně 1,26 miliardy korun s DPH. U části zakázky zahrnující 109 menších autobusů získala zakázku společnost KAR Group s cenou přibližně 804 milionů korun. Konkurenční nabídka byla podle dostupných podkladů o více než 220 milionů levnější, ale byla vyřazena. Případem se zabýval také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Příslušná přezkumná řízení však skončila z procesních důvodů, nikoliv věcným potvrzením správnosti či nesprávnosti výběru dodavatele. Praha: miliardovou soutěž zrušil antimonopolní úřad Zatímco v Ostravě a Karlovarském kraji se diskutuje o vyřazení levnějších uchazečů, v Praze zasáhl přímo antimonopolní úřad. ÚOHS v prosinci 2025 pravomocně zrušil soutěž Dopravního podniku hlavního města Prahy na dodávku až 180 bateriových trolejbusů. Důvodem byly nezákonné zadávací podmínky, které mohly nepřiměřeně omezovat hospodářskou soutěž. Dopravní podnik následně připravil nový tendr, vypsaný v říjnu 2026 na až 140 vozidel s předpokládanou hodnotou 2,64 miliardy korun bez DPH. Zrušení takto rozsáhlé zakázky neznamená pouze zdržení obnovy vozového parku. Vyvolává také otázky ohledně nákladů na přípravu soutěže, odpovědnosti za její podmínky a případného dopadu na konečnou cenu vozidel. Děčín a ČD Bus: soutěže bez výsledku Další příklady ukazují, že problémem nemusí být pouze vysoká cena, ale také samotná schopnost zakázku úspěšně dokončit. Dopravní podnik Děčín v létě 2026 zrušil soutěž na 17 elektrobusů s předpokládanou hodnotou téměř 193 milionů korun. Podle svého vysvětlení chtěl změnit rozsah projektu tak, aby lépe využil dotační podporu. Společnost ČD Bus zase opakovaně neuspěla se soutěží na nákup až 122 autobusů pro náhradní dopravu. Ve druhém tendru obdržela jedinou nabídku za přibližně 743 milionů korun. Zakázka byla napadena mimo jiné kvůli podmínkám a dodacím lhůtám a v lednu 2026 byla zrušena. Rozhoduje cena, nebo podmínky soutěže? Uvedené případy nelze jednoduše sečíst a označit výslednou částku za škodu. Elektrobusy, dieselové autobusy a bateriové trolejbusy mají rozdílné pořizovací i provozní náklady. Liší se také délka vozidel, jejich vybavení, servisní závazky nebo rozsah objednávek. Přesto se napříč zakázkami opakují podobné otázky. Proč levnější nabídky neuspěly? Byly technické požadavky přiměřené? Proč se ceny po podpisu smlouvy měnily? A kdo nese odpovědnost za soutěže, které musí být zrušeny a vypsány znovu? Veřejní dopravci nakupují vozidla za peníze měst, krajů i z evropských dotací. Právě proto by u každé významné zakázky měli být schopni srozumitelně vysvětlit nejen to, jakého dodavatele vybrali, ale také proč je výsledná cena pro veřejnost výhodná. Zdroj: autorský text