Máte doma nádobí po babičce a neotloukli jste ho? Méně než za 1000 Kč/kus ho neprodávejte

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Tímto vzácným pamětníkem starých časů je velká porcelánová mísa z ikonické produkce národního podniku Karlovarský porcelán, konkrétně ze závodu Lesov. Tento poctivý kus užitkového umění nechyběl v 70. a 80. letech snad v žádné československé domácnosti. Podávala se v něm sváteční polévka, vyhlášený bramborový salát nebo sloužil jako dekorativní dominanta obývací stěny.
Porcelánové mísy z Lesova vynikaly svým elegantním tvarem, prvotřídním bílým střepem a hřejivým motivem. Dodnes v sobě nesou neopakovatelné kouzlo domova, rodinné soudržnosti a připomínají zlatou éru československého sklářského a porcelánového průmyslu.
Příběh z Podkrušnohoří: Jak Lesov dobyl srdce celého Československa
Příběh slavné manufaktury v obci Sadov u Karlových Varů se začal psát již v roce 1888, kdy ji založil vizionář Ernst Mader. Pravý rozkvět a národní hrdost však přišly po roce 1958, kdy se závod začlenil pod n. p. Karlovarský porcelán.
Právě v Lesově byl zřízen unikátní Vývojový závod pro nové tvary, ve kterém působili ti nejznámější českoslovenští výtvarníci své doby. Místní mistři dokázali skloubit poctivé řemeslo s moderním užitným designem, který slavil obrovské úspěchy nejen v prodejnách Poctivého obchodu, ale i na mezinárodním poli.
Sběratelská detektivka: Schováváte doma běžný skvost, nebo vzácný unikát?
Pokud vám v příborníku nebo na chalupě leží porcelánová mísa z Lesova, vyplatí se jí podívat na spodní stranu. Běžná sériová produkce z druhé poloviny 20. století se na dnešním sekundárním trhu prodává za velmi dostupné nostalgické částky od 70 Kč do 350 Kč za kus.
Pokud však narazíte na kousek s autorským designem z bruselské éry – například ikonické figurální či geometrické návrhy prof. Jaroslava Ježka – držíte v ruce vyhledávaný artikl s hodnotou v tisících korun. Sběratelé si cení především ruční malby, zlacení a kompletních souprav.
„Sběratelskou cenu porcelánu nesnižuje pouze poškození, ale především masovost jeho výroby. Československý sériový porcelán z druhé poloviny 20. století vznikal v milionech kusů. Vyjma málopočetných autorských sérií či cenných historických originálů z 19. století je jeho tržní hodnota minimální.“ – Zdeněk Knápek, autor publikace Rukověť sběratele porcelánu
Dnešní cena, nostalgická hodnota a hlas lidu
Ať už má vaše mísa tržní hodnotu stovky, nebo tisíce korun, její emocionální cena je pro celou řadu rodin nevyčíslitelná. Na aukčních portálech jako Aukro či Bazoš o tyto nostalgické kousky projevují zájem jak mladí milovníci retro stylu, tak sběratelé.
„Média zase vytvářejí dojem, že má každý doma na půdě milionový poklad. Na Bazoši i Aukru je takového sériového nádobí po babičce plno po stovce a nikdo to kupovat nechce, protože to měla každá druhá domácnost v ČSSR.“ – podle diskusí na sběratelských fórech
Přesto poctivé porcelánové nádobí zažívá renesanci a mnoha lidem dělá radost na chalupách či v moderně zařízených bytech s retro nádechem. Pokud se chystáte provětrat půdu nebo staré skříně po prarodičích, rozhodně nádobí z Lesova nevyhazujte.
A co vy? Máte doma v sekretáři porcelánovou mísu po babičce, nebo z ní dodnes s láskou servírujete nedělní oběd?
Zdroje článku: Wikipedia, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský