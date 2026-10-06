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Lidská množírna v děsivém traileru. Breeder láká na znepokojivý horor

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Jakmile má vysokoškolský student nabídku na financování výzkumu v odlehlé oblasti, je z toho průšvih. Hrdina hororu Breeder na vlastní kůži pozná, zač je toho množírna.
Lidská množírna v děsivém traileru. Breeder láká na znepokojivý horor

Lidská množírna v děsivém traileru. Breeder láká na znepokojivý horor

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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